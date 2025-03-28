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【藝術文化】波伽利登台倒數 主辦加開限量席次

2025/03/28 05:30

安德烈．波伽利（右）睽違10年再登台，最大亮點是父子同台攜手詮釋經典。（MNA提供）安德烈．波伽利（右）睽違10年再登台，最大亮點是父子同台攜手詮釋經典。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕睽違10年的義大利美聲天王安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）再訪台，將於4月4日登台北大巨蛋開唱，票券早就售罄。距離登台時間進入倒數，樂迷仍熱烈求票，因此，主辦單位牛耳藝術昨（27）日傍晚確定加開限量席次2,000張。

牛耳藝術表示，此次不僅是波伽利睽違10年再登台唯一的一場演出，更是台北大巨蛋首位西洋巨星開唱，原本只開放3萬2千座席，但因票券老早就被搶光，經與波伽利團隊、技術團隊反覆評估確認後，決定在B1及L2的左右兩側，加上L5原本只開放少數的507和511區，計加開共2,000個座席。

本場演出的一大亮點，是波伽利父子同台攜手詮釋經典。波伽利的次子馬提歐．波伽利（Matteo Bocelli），不僅擁有高顏質，且繼承了父親的音樂才華，自2018年與波伽利合唱《Fall On Me》後，即以迷人的嗓音與舞台魅力受到全球樂迷歡迎，音樂風格融合了歌劇與流行元素。父子倆更於去年奧斯卡頒獎典禮上，攜手演唱漢斯．季默全新編曲的《告別時刻》（Time To Say Goodbye），感動無數觀眾。

而其他演出陣容，則包括指揮卡羅．貝尼尼（Carlo Bernini）、女高音瑪麗安．巴蒂斯泰利（Mariam Battistelli）、小提琴家安娜塔西亞．彼得里沙克（Anastasiya Petryshak）、古典跨界嘉賓艾美．曼福德（Amy Manford）。此外，還有NSO國家交響樂團、台北愛樂合唱團，舞者布蘭妮．歐康納（Brittany O’ Connor）與亞卓安．霍夫曼（Adrian Hoffman）等。

音樂會詳詢MNA牛耳藝術；主辦單位也呼籲樂迷近期關注官方社群，將陸續釋出所有演出相關訊息與進場資訊。

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