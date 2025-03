【藝術文化】波伽利登台倒數 主辦加開限量席次

安德烈.波伽利(右)睽違10年再登台,最大亮點是父子同台攜手詮釋經典。(MNA提供)

〔記者凌美雪/台北報導〕睽違10年的義大利美聲天王安德烈.波伽利(Andrea Bocelli)再訪台,將於4月4日登台北大巨蛋開唱,票券早就售罄。距離登台時間進入倒數,樂迷仍熱烈求票,因此,主辦單位牛耳藝術昨(27)日傍晚確定加開限量席次2,000張。

牛耳藝術表示,此次不僅是波伽利睽違10年再登台唯一的一場演出,更是台北大巨蛋首位西洋巨星開唱,原本只開放3萬2千座席,但因票券老早就被搶光,經與波伽利團隊、技術團隊反覆評估確認後,決定在B1及L2的左右兩側,加上L5原本只開放少數的507和511區,計加開共2,000個座席。

本場演出的一大亮點,是波伽利父子同台攜手詮釋經典。波伽利的次子馬提歐.波伽利(Matteo Bocelli),不僅擁有高顏質,且繼承了父親的音樂才華,自2018年與波伽利合唱《Fall On Me》後,即以迷人的嗓音與舞台魅力受到全球樂迷歡迎,音樂風格融合了歌劇與流行元素。父子倆更於去年奧斯卡頒獎典禮上,攜手演唱漢斯.季默全新編曲的《告別時刻》(Time To Say Goodbye),感動無數觀眾。

而其他演出陣容,則包括指揮卡羅.貝尼尼(Carlo Bernini)、女高音瑪麗安.巴蒂斯泰利(Mariam Battistelli)、小提琴家安娜塔西亞.彼得里沙克(Anastasiya Petryshak)、古典跨界嘉賓艾美.曼福德(Amy Manford)。此外,還有NSO國家交響樂團、台北愛樂合唱團,舞者布蘭妮.歐康納(Brittany O’ Connor)與亞卓安.霍夫曼(Adrian Hoffman)等。

音樂會詳詢MNA牛耳藝術;主辦單位也呼籲樂迷近期關注官方社群,將陸續釋出所有演出相關訊息與進場資訊。

