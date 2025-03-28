【藝術文化】臺灣豫劇團武俠大戲錦衣 探討權力、忠誠與自我認同

《錦衣》由蕭揚玲（左）與劉建華攜手演出，探討復仇、權力、忠誠與自我認同的課題。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由傳藝中心及衛武營共同主辦的豫劇大戲《錦衣》，延續2023年臺灣豫劇團武俠大戲首部曲《鏢客》的武俠世界觀，今年以「華麗復仇」為主軸，結合俠客、情義與復仇等元素，推出二部曲，由劉建華、蕭揚玲等人主演，將於5月至6月在北、中、南三地連演6場。

編劇劉建幗（左起）、豫劇皇后王海玲、臺灣豫劇團當家花旦蕭揚玲、豫劇王子劉建華，以及服裝設計師李育昇共同打造年度武俠豫劇大戲《錦衣》。（記者董柏廷攝）

臺灣豫劇團藝術總監王海玲在昨（27）日的演出宣告記者會中表示，今年再度邀請武俠宇宙首部曲《鏢客》原創團隊打造二部曲《錦衣》，以現代劇場概念以及表現形式講述復仇的故事，將電影的蒙太奇手法搬上劇場，並著重在人物心理刻劃，體現內心掙扎以及情感信念。

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《錦衣》故事敘述神祕劍客駱成的身世走向，隨著他從江湖俠客蛻變為朝廷權力中心的錦衣衛，一步步揭開關於復仇與救贖的驚人真相，虛實交錯的夢境將帶領觀眾探索這位復仇者內心的掙扎與矛盾。

《錦衣》探討權力、忠誠與自我認同的課題，及環環相扣的虛實夢境，花非花、霧非霧的模糊界線，突顯出角色人物的情感掙扎與理性抉擇，令人體會虛幻與現實的錯綜複雜；觀眾將在自我探問、夢境與現實交織的奇妙時空，與主角一同解鎖人生謎團。

特別的是，當家花旦蕭揚玲挑戰一人分飾生、旦兩角，詮釋截然不同個性的角色；而王海玲亦將特別出演花婆婆，成為推動整體劇情走向的關鍵角色。演出詳詢OPENTIX網站。

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