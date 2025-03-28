【自由副刊．閱讀小說】 李昂／彼岸的川婆 － 2之2

圖◎唐壽南

◎李昂 圖◎唐壽南

我真的感受到有東西，某種東西，也許只是氣流、空氣的震波、空間中霎時間的閃動、顏色速然沉黯、香息浮現、細微的回音……來到我身體周遭。

是一種震動、引起的一陣雞皮疙瘩、掠過的一抹氣息、指尖的麻顫、冷感臨身……

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我知道經常陪在身旁的通靈者終會有所發現，他不曾多說，只有一回輕描淡寫地問：「妳確定回來的是他嗎？」

我搖搖頭。

「可是我希望總有一回會是他。」

通靈者搖搖頭：「不是，一開始指導靈說他是人。」

我點頭。

「可妳不是。」

我陰慘慘地笑了起來，一定很毛骨悚然。

「我不是人，現時不就更應該可以跟他在一起。」

可通靈者不為所動，全然不為意道：「妳的工作不一樣。」

我又來到了那過往必得一再對抗的空間挪移幻轉。

矇矓中似睡非睡乍醒非醒的「彌留」時刻，那種以為自己的元靈不曾全然的駐住自身，但元靈又並非全然離身，在曖昧的游離又留駐的「彌留」之中。

就知感到臨了某個地方。

黯黑的行路，我甚且不曾要找那條路，心中知曉，這回連那一直背對著我的女神都不會見到。

眼前是這樣的黑暗，我站在黯黑中，四周如若無物。都說慢慢會適應，可天上無星無月，四下無光無亮，毫無任何熒熒之光。就算逐漸適應了，能見度仍幾近乎沒有。

（想持留不讓自己醒過來。）

所有的顏色，炫麗的各色紅橙黃綠藍靛紫，混雜在一起，只會成黑色，光不能透入的色黑。

而當所有的香花齊聚，香源重疊，會是何等光景？

是分不出香息？甚至如混雜在一起的色黑，必然的該是的惡味？還是全然無味？

你並非實體，只是會散逝失去的光影、氣息，一如你的不再存有。

（可如此你仍存有？）

你來了嗎，我於是說。

你也可能和真正的香息混為一談，不知飄過的是你還是香息氣味。

可花是花、魂是魂……

也就錯亂了魂魄的方向？！

讓你不能到來。

（能不能花非花、魂是魂？或是花是花、魂非魂，香息方能有所牽引？！）

4

我被安排到地藏王廟去拜拜祭解。

前一個晚上，真正發生而並非我自以為的只是一種感覺。

我相信通靈者在安排我去做拜拜安淨過程，一定啟動了「下面」某些已在那裡存留的。

深夜兩點多，我先被一陣搖、抖動床頭五斗櫃侵擾，知道有東西，為防禦進一步的傷害，立時醒來；又避免害怕，趨使自己要趕快入睡，要能不知道，不看見。

總有Guardian Angel來照護。

接下來是床本身的顫慄，床細細痙攣的動。

又必須醒來、又睡下。

「彌留」到來。

清楚看到兩張人臉，右邊較小應是雷遠，不及分辨，或者說是感覺他，但不能確定，沒什麼侵犯性，也因而沒什麼要緊。左邊的臉如此清楚到如果不是盡力要遺忘，我真能說得出特徵，供繪師畫出緝拿要犯的那類犯罪圖象。

告訴自己這記憶不能記存，害怕中要忘卻。

但仍無法全然忘卻，印記的，是臉的白皮膚。得趕快再去除，便只剩一張白、略胖的大臉，三十、四十來歲左右。

「有露出可怕的樣子？凶惡的神情？」拜拜那天陪同的Yosi問。

「沒有。」我認真地搖頭：「就是一副篤定的樣子，就在這裡了，就是這樣。」

然後我加說：「有好像要說什麼。」

未等這白臉開口，就算在「彌留」中，我也要閃電刪除他的影像，無論如何不要記得。極為懼怕，想藏入眠夢，然不能睡下。

心中想要念佛號，是「南無阿彌陀佛」、「南無觀世音菩薩」、「南無地藏王菩薩」……

混亂一通。念不成句。

逼使自己一定要睡去。

到天亮。

拜拜完後我同通靈者說昨晚有奇特之事。

「是有神去找妳嗎？」

我告訴他那個白皮膚大臉男子。

「他和雷遠同來，為什麼？」

通靈者看著我。

「他挾持雷遠，只怕是以雷遠做護身，是不是來要阻止我不讓我隔天去拜拜？」我問。

通靈者仍不語。

「或者是雷遠讓他一起來，不想要被請走。」

通靈者開口，如此令我全然出乎意外，真正詫異到極點：「那個白臉是怕妳不去，要妳一定要去拜拜。」

「什麼，怎麼可能！」我大呼出聲。

「他等這一天搞不好等了好久。」通靈者說：「等機緣到來，等妳帶他去渡化。」

我還是驚呼連連。

「等一下。」電話那頭通靈者說：「他來了……」

「誰來了？」

一陣毛骨悚然的不安，我心中想，其實是明知故問。我混亂地連連說著一些話，也不知都說些什麼。

通靈者沒被影響，片刻後說：「我告訴他，走了就好，不用再來道謝。」

我知曉此刻的「他」是那白皮膚大臉男子，趕忙說：「走了就好，走了就好，不用來道謝了。」

然後加上：「不要再來嚇我。」

「不要怕這些無形眾生，他（她）們不一定是來害妳，有的只是依附妳、等時機到了妳帶他們去渡化。」

通靈者說：「妳是一個媒介、橋引。」

我在電話這一頭仍不敢點頭。

「這本來就是妳的工作。」

通靈者懂我的害怕，接連說了好幾次：「妳做這，可以累積很大的福報、功德。」

我知道福報、功德，能使我在下個投胎轉世有較好的依歸。

可當下，我只要能不害怕。

那天晚上，果真沒有任何什麼前來。我只是多喝了水，一夜連連三、四次起來上廁所，而一回到床上，奇特地立時再入睡。

隔天也全無睡不好的昏沉。

（可雷遠呢？他於今何在！）

5

啊！忘川／孟婆既只是一種統稱，來自島嶼三途川的川婆，為著歷經百世百劫仍一直存在的愛，來調製這一碗川婆湯。

為你調製那特屬你的川婆ㄟ湯。

冥／人之湯。

這碗川婆ㄟ湯，首先，用仙草做為基底。

草名「仙」，冥冥之中自是帶有特殊的意涵，非凡，而是仙，神奇之處不只在由少變多能療飢，而是由「仙」能有的幻化，帶領牽引出的，可以到那時、至於何方！

必得是「仙」草，除此無他。

仙草

〈本草綱目拾遺〉記載仙草能「療飢澤顏」，

台灣府志（1685年）：

仙草，曬乾可做茶，搗爛絞汁和麵粉煮之，雖三伏亦成凍，和蜜水飲之，能解暑毒。

中醫上有清熱、涼血、利尿功效。

少量仙草乾莖葉加水煮，濾汁加少量澱粉即能變成大量仙草凍，這種草具有由少變多的奇異功能，只有仙人才能享有，應是仙人特別恩賜，又稱仙人草。

仙草做成的仙草茶，是炎熱島嶼世代以來共同的記憶。

你我都有的記憶。

唇形科的仙草，同是長尖角葉片，在秋季開花，紫紅色的花串密密生滿小小花，與初識得你，讓我起心動念的台灣原生種田代氏鼠尾草，同屬唇形科。對非植物專家的我來說，才會初看彼此頗多相似。

遺忘，便要從這裡開始。

要解開這兩人何以能相識，不管接下來是善緣、惡緣，在這一場因果關係中，可是傳說中的「天註定」，無可逆難以解，得動用到的，只有藉助仙力，那名喚「仙」草的唇形科植物，成為必然。

功能清熱利溼涼血解暑解毒。

（首要消除去熱，熱去，方能化解情。）

要有排除作用，能清、利、涼、解。

（不就是解緣的最佳。）

甘、淡性寒、涼，清涼解毒，多吃腹瀉、臉色蒼白。

（之後苦、酸、回甘。）

來自島嶼三途川的川婆，用仙草來做一碗特調的川婆ㄟ湯。

啊！這川婆ㄟ湯初體驗，最主要為著要解初衷，那初次見面初識得的初心，因果方啟法輪初轉，於那一屋子新花香草、芳香奇栽，走經的路面上初開鼠尾草細柔朵朵小花未散。

兩雙眼睛對上了定焦，焦距不再移轉，耳內聽得對方的聲音，盟記，句句入耳，才要放心上，多少時日後仍要問出：「我只知道Parsley, Sage, Rosemary and Thyme，那夜裡桌上放的是什麼？」

「是Sage，鼠尾草。」

要遺忘，最首要的棄絕便是：

初識。

需當時情境移轉替換，便得以相似植栽入湯。且取仙草，與那田代氏鼠尾草同為唇形科，兩相類似。

尤其是你曾說：「大片的植栽，會吸引大量的蜜蜂來。這田代氏鼠尾草的蜂蜜，可是一種很好的蜂蜜。」

那麼，我以那你童小時去過的島嶼南方偏遠處的濟公廟為知會點，前去那山澗陡坡旁的空地，去採集那陽光下鼠尾草滋養出的蜂蜜，好加在苦的仙草湯裡，只消一滴點，你會知道我的心意，那其中的甜蜜盡在其中。

對了！晚近喝的仙草都是熱的，燒仙草，既已到來三途川，還需要講究這以仙草為基底的川婆ㄟ湯，是熱的、冰的？

常溫的可以？

還有，你可得喝幾次、幾碗。

我的川婆ㄟ湯？

（才能消除我們之間的初識？！從這裡開始，方會有遺忘的可能。）●

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