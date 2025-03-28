【自由副刊．愛讀書】 《劇院》

《劇院》 威廉．薩默塞特．毛姆著，李斯毅譯，麥田出版

威廉．薩默塞特．毛姆著，李斯毅譯，麥田出版

如果說《月亮與六便士》（1919）是藝術與資本的辯證，《劇院》（1937）便是毛姆（William Somerset Maugham，1874-1965）建立在此藝術資本觀之上，對於虛實之間的探討。《劇院》引用眾多劇作台詞，以女演員為主角，繪聲繪影形塑其演藝事業與情欲生活。劇情圍繞在多情的茱莉亞如何用計讓帥演員向她求婚、與年輕會計師發展姊弟戀暨婚外情、火車豔遇等，旁觀她常理之外的暈船人生。在故事結束前，透過最不起眼的角色，指出演員戲裡戲外虛實難辨的特性，正是毛姆嘗試傳達的論點――虛構是唯一的真實。文學再現的是虛構還是真實？當代讀者應早已熟悉「真實」的概念，如盲人摸象般，會因視角差異而變動，進而挑戰作者的全知視角。然而閉眼沉浸在作者建構的文學世界，觀察角色們在情場事業的勝敗，不被社會倫理規訓的毛姆總是不會讓人失望。（十二分之三）

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