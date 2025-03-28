【家庭plus．生活大補帖】愛要說出口 擁抱要時常

圖／達志影像

文／朱愛慧

游完泳，我習慣到SPA池沖一下熱水舒緩筋骨。每一次池內池外的畫面都差不多，男男女女，老老少少，來來去去，沒什麼特別的。

SPA池靠近男女浴室的地方，隔一道牆，左邊是男盥洗室，右邊是女盥洗室，那天我看見了不一樣的風景。有一對男女，男的是外國人，女生應是本地人，在分別要進入浴室前，互相嘴對嘴愉悅地親吻對方，不在乎旁邊有沒有人，非常自然。就連分開洗澡，短暫分離，都要親吻對方，應該是東方文化少見的。不知道其他人看到有何感想，我看到的是「珍惜」。就算片刻分離，也要珍惜此刻。

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小時候父母常常抱我們，長大就很少了。女兒十幾歲後，我也很少擁抱她們。已不記得從何時開始，是長大成人後的小女兒，帶領我們習慣說愛及擁抱。分手前互相擁抱是一定要的，講完電話最後要說「愛妳喔！」有一次我忘了說，她還回撥電話：「剛剛怎麼沒說愛我？」我趕快補上：「愛妳喔！」

大女兒對於說愛及擁抱就相對比較靦腆。剛開始我試著抱她，她還會說：「唉喲！」顯得不自在，但久而久之，她也習慣了，每次見面、分手時都會相互擁抱道別，雖然大家都住得很近。所以「說愛」及「擁抱」是一種習慣，久了就會成為生活中的一部分。

我們對父母的愛也只是陪伴或照顧，很少說愛及擁抱。有一次父親病危，我怕沒機會對他說愛及感謝，在他片刻清醒時，我說：「爸，多謝您對我們兄弟姊妹的照顧，大家攏足感謝您，嘛足愛您，您是尚偉大的爸爸，您辛苦啊！」頓時爸爸激動流淚，60幾年來第一次對爸爸說出愛及感謝，我的心中充滿感恩。

對於媽媽，以前我也頂多牽著她的手或扶著她，從未抱過她。如今她已91歲，現在只要回去看她，要離開前，我都會主動抱抱她，希望用擁抱讓她了解，我們愛她，在乎她。

不管是親情或愛情，愛都要說出口，以及時常擁抱對方，因為那種溫暖可以感受彼此在心中的重要。

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