【家庭plus．微幸福案內】粉色春天來了 就近櫻散步最怡人

東京江戶川區渚公園的河津櫻花期長達一個月，不算觀光景點，是附近居民日常散步好去處。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

東京櫻花開花預測是24日，原本算是全日本最早的，但天氣突然轉寒，還是輸給宮崎，滿開總是在開花後一週左右，許多台灣朋友都預定來日本賞櫻，當然鎖定聲勢最浩大的染井吉野櫻而來。

日本至今開花宣言都是指染井吉野櫻，但現在櫻花品種愈來愈多樣，像是早櫻的河津櫻花期長達一個月，滿開時也茂密壯觀，比淡雅的染井吉野櫻更亮麗粉豔，近年各地也栽種非常多，散步途中就常會邂逅到讓人嘖嘖稱奇的河津櫻！

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櫻花種類有六百多種，染井吉野、河津外，還有八重、寒緋、枝垂、大島等也都很常見；原本日本奈良時代賞花是賞梅及桃為主，到平安時代，宮廷才開始關注櫻花，而到豐臣秀吉舉辦大規模的醍醐賞櫻宴之後，賞櫻開始普及到武士階級；江戶時代起，賞櫻逐漸成為庶民一大樂趣。真正改變賞櫻模式的是江戶末期新品種染井吉野登場，明治10（1877）年時，日本全國各地都種了非常多的染井吉野，長得快又密，賞櫻愈來愈輕便，任何人都能在附近賞到怒放又壯觀的櫻花！

明治時，日本將櫻花當作日本象徵而神聖化，一度成為日本侵略象徵，環繞櫻花也有許多悲慘歷史，因此小說家梶井基次郎的散文詩開頭就寫著「櫻樹下埋著屍體」，這是他透視滿開櫻花或蜉蝣之美想像其後的慘劇，如此櫻花觀點帶來很大衝擊，但到了平成時代，如此的歷史氣氛如雪崩，世界各國都很純粹來日本賞櫻或開始種起櫻花了，不僅台灣、連韓國也大量栽種，到處都有櫻花隧道、櫻花大道等！

我過去常出遠門去賞櫻，京都之外也去日本三大櫻之一的福島三春瀧櫻、秋田角館武家屋敷通等地賞櫻，但近年除了染井吉野櫻外，還栽種各種櫻花，從二月起不出遠門、不追人潮，隨處都能享受夢幻般的櫻花景致，實在是至高的幸福。像河津櫻無所不在，如江戶川區的渚公園、江東區的墨田中央公園等河岸或櫻新町的櫻神宮等，甚至附近醫院也都栽種，雖然株樹不驚人，但與規模宏大的上野、目黑川、千鳥淵等擁擠不堪的櫻花景致比起來，更能寧靜觀賞，讓賞櫻變成日常的奢侈。

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