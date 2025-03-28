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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】料理心流時光

2025/03/28 05:30

料理心流時光料理心流時光

文／陳亮菊

到了一個年紀，愛上料理時光。每天下班開車回家時，開始想著冰箱中還有哪些食材，興致勃勃構想晚餐菜肴。假日休閒也沉浸於google及youtube，研究相同食材的不同做法變化，開發全新菜色，做這些事讓我覺得生活有樂趣。

做料理是紓壓的。廚房裡只有抽油煙機固定音頻的低音，不會有人跟你談一些需要動頭腦回答的事，容易心無念慮，進入心流禪定狀態。

做料理是療癒的。在廚房，廚娘就是女王，所有食材都得聽我的，或大或小，或圓或方，味道濃淡，顏色深淺，我說了算，不會有部屬陽奉陰違的無奈；不聽命行事的食材就放進垃圾桶丟掉，對於擔任主管的我，是職場壓力的轉換升華。

動手做料理，「吃飽」就是最大的回饋。每天睜眼醒來，三餐就是待解決問題，都說民以食為天，吃飯皇帝大。而吃飽了，心情就好了，人生什麼問題都在餐桌飽食笑談中灰飛煙滅。

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