【家庭plus．美味教室】貝果 人氣早午餐

原味貝果

文、食譜示範／朴瑛卿 譯／彭翊鈞

蜂蜜橄欖起司醬

貝果是一款深具魅力的麵包，僅使用麵粉、水、鹽和酵母4種基本材料製成，外觀是飽滿的圓圈形狀，有著紮實的外皮，以及鬆軟又富有嚼勁的口感。

庫克太太貝果三明治

美味的貝果製作過程簡單，只需要短短的發酵時間就能完成。而且貝果製作完成後，即使放至隔天，口感也沒有太大的差異，重新加熱依然可以保持同樣的美味。

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芥末香煎雞腿貝果堡

貝果因為它具有適合大眾口味的溫和風味、獨特的質地，以及多種吃法，直接吃、或是簡單塗上果醬、抹醬，或製作成美味的三明治都很人氣。

貝果 人氣早午餐

原味貝果

材料（10個份）：

麵團：高筋麵粉730g、鹽13g、糖22g、半乾酵母7g、水423g、葡萄籽油22g

做法：

1.將所有麵團材料放入攪拌盆中，使用攪拌鉤，以低速攪拌5～7分鐘，然後轉成中速，攪拌1分鐘左右，直到麵團可以形成一整團（麵團溫度26～27℃）。

2.將麵團滾圓、放入攪拌盆中，接著蓋上保鮮膜，靜置在室溫下發酵約30分鐘，等麵團大小膨脹到原本的2倍左右。使用電子發酵箱的話，設定溫度25℃、濕度40～50%，發酵約30分鐘。

3.將麵團分割成每個120g，收捲成橢圓形之後，在室溫下靜置鬆弛約15分鐘。

4.用擀麵棍將麵團縱向擀成長長的橢圓形。

5.把麵團橫放，從上往下折2次成三折的長條狀，保留一端開口。

6.輕輕滾動麵團並搓長，讓另一側的尾端部分形狀略尖。捲起麵團，將尖端放入開口裡，捏緊包覆接口，形成圓環狀。

7.接口朝上，確認接縫處位於環狀的中心，然後仔細的捏緊黏合。

8.在烤盤鋪上一層鐵氟龍布，再鋪上15×15㎝的烘焙紙，然後放上貝果麵團。擺放時將麵團的接口處朝下。

9.蓋上濕布或塑膠袋，靜置在室溫下發酵約30分鐘。使用電子發酵箱的話，設定溫度26℃、濕度80%，發酵約20～30分鐘。

10.在水中加入糖、蜂蜜煮滾，接著把麵團連同烘焙紙小心放入水中，撕下烘焙紙，燙煮20～30秒，過程中要持續上下翻面。

11.用漏杓撈起，瀝乾水分，接口朝下放置於鋪好鐵氟龍布的烤盤上。

12.將烤盤放入事先預熱好的烤箱，層爐式烤箱上火230℃、下火210℃，共12～15分鐘（蒸氣）。使用對流式烤箱的話，180～190℃→160℃，共15分鐘，當中間開始出現烤色時，要將溫度調低。

庫克太太貝果三明治

材料：

貝果1個、奶油30g、中筋麵粉30g、牛奶400ml、高達起司片1片、火腿片2片、切達起司片1片、艾曼塔起司絲適量、雞蛋1顆、鹽適量、胡椒適量、肉豆蔻適量（可不加）

做法：

1.將奶油放入鍋中加熱融化，加入中筋麵粉，以小火翻炒。炒至散發香味後，一點一點加入不會太過冰涼的牛奶，用打蛋器攪拌，直到麵粉和奶油完全融合。

2.等麵粉完全溶解、沒有結塊後，轉中火加熱直到醬汁變得濃稠。再加入肉豆蔻、鹽和胡椒調味，即完成法式白醬。

3.將貝果對半切開，在下半片的貝果內側，塗上滿滿冷卻的法式白醬。

4.在法式白醬上，依序放上高達起司片、火腿片和切達起司片。

5.蓋上上半片貝果，表面撒上滿滿的艾曼塔起司絲後，在中間的孔洞裡打入雞蛋，放入180℃的烤箱中烘烤10～13分鐘，至表面金黃。過程中需持續觀察烘烤狀態。

芥末香煎雞腿貝果堡

材料：

貝果1個、雞腿肉2塊、芥末籽醬1大匙、蜂蜜芥末醬1大匙、蘿蔓生菜3片、番茄片2片、墨西哥辣椒片4片、切達起司片1片、鹽、胡椒適量、橄欖油適量

做法：

1.將雞腿肉洗淨、擦乾水分，用刀劃開雞肉並撒上鹽和胡椒調味。雞腿肉可以使用雞胸肉替代煎熟。

2.在平底鍋中倒入橄欖油燒熱，放入雞腿肉，煎至兩面金黃。

3.將芥末籽醬和蜂蜜芥末醬混合均勻，做成芥末籽調醬。

4.將貝果對半切開，分別在上下兩半的貝果內側都塗上芥末籽調醬。

5.在下半片貝果的調醬上，依序放上撕小片的蘿蔓生菜、番茄片、香煎雞腿肉、墨西哥辣椒片、切達起司片，再蓋上上半片貝果即完成。

蜂蜜橄欖起司醬

材料： （當天食用，最多冷藏保存2天）

奶油起司120g、黑橄欖20g、綠橄欖20g、蜂蜜10g、帕馬森起司5g、橄欖油5g

做法：

1.將黑橄欖和綠橄欖切成適當大小，放入預熱至150℃的烤箱中，烘烤約10分鐘，使其略為乾燥。

2.將室溫軟化的奶油起司攪拌至滑順的乳霜狀，加入蜂蜜，攪拌均勻直到滑順。

3.將帕馬森起司刨成細絲備用。

4.在奶油起司中加入黑橄欖、綠橄欖、帕馬森起司和橄欖油，充分攪拌均勻即可。

（圖片提供／《日日完銷的貝果專賣店》邦聯文化）

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