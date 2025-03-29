【藝週末．藝週推薦展覽】所幸盡處有微光─江賢二藝術園區開幕首展「光、美與淨化」

（左起）策展人南條史生、江賢二、協同策展人紀嘉華。

文．攝影／林志鴻

江賢二2013年作品〈乘著歌聲的翅膀13-10〉。

光，如何形塑畫作的靈魂？美，是否能夠超越視覺的形式，滲入情感的深處？而淨化，不僅是創作者的自省，更是觀者迎受藝術的精神洗禮。江賢二，一位以藝術築夢的行者，在歲月與風景的流轉中，追尋光的沉潛，探索色彩、自然與音樂的律動。從巴黎的閣樓到紐約的藝壇，再到台東廣闊無垠的天地，不同的文化養分涵養了他的創作脈絡，最終造就了以風土化育的創作基地──坐落於台東金樽的江賢二藝術園區。開幕首展「光、美與淨化」展期至9月28日。

坐落於台東金樽的江賢二藝術園區。

自從2008年正式定居台東並持續創作以來，海天一幕，便是江賢二日常所見的景框與縮影。日出和日落的交替間，感官的鋪展伴隨生活的節奏而來，望著土地與風雲的對話，感受心境的遼闊，他享受這般與自然同在的時刻。而那些台東特有的光影、形色與氣息，便逐漸在江賢二的作品裡鮮活了起來。對他而言，建造一座美好藝術家園的理念在於──與大自然一起創造，與眾人共同創造。

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江賢二2025年裝置作品〈Paul與Henry〉。

光、美與淨化

瞭望海天一色的靜池。

人生於世，縱是風雨無常又如何？身入密林，總能見路，在光的微瀾間，一場精神的漫旅悄然展開，是藝術，將我們帶往那言所未及、身所未感、意所未達的境界──如一道潛入靈魂深處的微光，由內在幽暗處綻放，最終投映於天地之間。從內在幽微的光芒尋覓，到外在光輝的投映，江賢二將內心的追尋轉化為色彩與音樂的交響，層疊的筆觸如潮水起落，映照著心靈的澄澈、生命的凝思。在他的創作裡，光是一種精神性的顯現，淬鍊出「藝術可以淨化人心」的信仰，引領你我在那萬物俱靜、萬象皆美之境，嘗試以詩意的眼光，觀照生命的瞬間。

江賢二2011年作品〈比西里岸之夢-03〉。

以畫，以心，連結人我，淨化世界。江賢二的作品之所以牽動人心，正因筆意全然從心而就，執意尋善，而見其美。對他來說，藝術是此生來到人世的修行，在那創作天地裡，既有澹泊無爭的修為，更有見證世間至美的心性。

江賢二2011年作品〈比西里岸之夢-41〉。

江賢二藝術園區的開幕首展「光、美與淨化」，由曾任東京森美術館館長的南條史生策展，展覽依循作品的脈絡，以3大主題鋪陳，探尋江賢二畫筆下潛伏的生命能量：「追尋自由」──筆觸猶如風的吟詠，顏色躍動如浪翻湧，帶領靈魂破繭飛翔；「音樂與自然」──光的流轉如同旋律流淌，畫面如晨曦輕吻大地，於寂靜之中奏響無聲的樂章；「精神性與希望」──畫面深邃如遙遠星河，明暗交錯間，彷彿一道光從無盡黑夜中浮現，引領人們向內窺探，尋找希望的微光。展覽以「光、美與淨化」為題，不僅總結其創作歷程，更提出關於藝術的本體性思考：如何在視覺表現中尋找形而上的純粹？如何讓藝術承載時間、空間與精神的共鳴？

江賢二2025年作品〈牧神的午後25〉。

靈魂相遇的時刻

江賢二2025年作品〈牧神的午後25-07〉。

藝術的本質，在於人性與心境的交映。南條史生認為，江賢二的藝術源自他對生活的敏銳感知，以最契合的方式傳達其對世界的觀察，他的創作讓藝術成為極度「人性化」的過程，不僅關乎技巧與形式，更關乎創作者當下的心理狀態與內在情感，「相較於當代藝術的創作題材，江賢二的意圖並不在於批判社會或政治議題，而更傾向於探討人性與心境。他的創作關注的並非外在世界的爭議與矛盾，而是人的內在世界──情感、思考、心理狀態。他曾說過，藝術的力量在於它能夠影響人的思維，甚至改變人的心境。因此，他的作品不是單純的視覺呈現，而是一種能夠觸動人心的藝術，一種能夠讓人駐足思考、感受，並在潛移默化中產生內在變化的存在。這樣的藝術，也許不會在第一眼就震撼人心，但它卻能在不經意間滲透進人的意識，帶來深遠的影響。」

江賢二2025年作品〈乘著歌聲的翅膀25〉。

展覽的第1章「追尋自由」自園區最深處展開，原為江賢二工作室的展廳，翻修後的斜屋頂設計，呼應他昔日旅居巴黎時創作的閣樓，過往的記憶於此再度甦醒。長窗灑落的光線輕撫著1975年的〈無題75-01〉與〈無題75-02〉，這兩件作品代表著藝術家紐約時期的風格印記，木板邊緣裸露的粗獷肌理、畫面四角鑲嵌金屬鐵件，使畫面超越平面，向空間延伸，既呼應極簡主義的語彙，又似在掙脫框架，蘊藏著超越形式的企圖。在這兩件早期作品的右側，高掛著〈乘著歌聲的翅膀25〉，畫面宛如色彩的盛宴，層層交錯的滴流筆觸，使人聯想到波洛克（Jackson Pollock）的滴漏技法，但江賢二的筆法更顯輕盈流暢，紅與藍的矩形色塊點綴其中，如同一曲未歇的樂章。〈牧神的午後25-07〉藍綠筆觸交織，如夜雨輕墜，如晨光拂曉，筆觸細膩卻蘊含強烈動感，展現出時間與空間的層疊變化。當觀者站立畫前，彷若身臨畫境，置身於顏色與光影共構的流動意象，沉浸於超越現實的感官場域。

江賢二1975年作品〈無題75-02〉。

這既是藝術的旅程，也是生命的歸返，協同策展人紀嘉華表示：「這個展廳所呈現的，是江賢二從1975年以極簡語彙出發，歷經半世紀的淬鍊，回歸純粹的創作狀態。他的筆觸變得更自由，色彩更富情感，他的畫面成為光與影、物質與靈性交織的詩篇。」

江賢二1975年作品〈無題75-01〉。

靜者心照，萬象自顯

江賢二2003年作品〈廊香教堂03-01〉。

步入第2展廳，畫作中的筆觸如音符般流淌，迎面而來的是以藍色為基調的〈牧神的午後25〉，宛若天空與海洋的倒影，帶來遼遠至極的感受。細細觀察，畫面上圓形紋樣層疊，如湖面微風輕拂的漣漪，又似煙火於星空綻放，溢彩流光。作品標題令人聯想到德布西1894年的傳世之作〈牧神的午後前奏曲〉。牧神，那半人半羊的神祇，穿梭於林間，與風吟唱，與樹共舞，畫面與音樂交融，迴盪出靈性的韻律。〈乘著歌聲的翅膀13-10〉金黃色光譜如向日葵熱烈綻放，那光彷彿自畫布內部透出，勾勒陽光遍灑大地的盎然生機。江賢二從日常景致中擷取靈感，將光影、風息、氣韻幻化為畫。〈德布西─鍵盤〉則是由12件小型聯作構成的樂章，運用類似青花瓷「染付」技法的藍色單色調，賦予作品東方詩意的韻味，在靈動的筆觸間，彷彿能聽見旋律的迴盪。

江賢二2025年裝置作品〈牧神的午後〉。

紅、藍兩幅色彩濃烈的〈比西里岸之夢〉，宛如晨曦與暮色的交錯。這是江賢二定居台東後創作的第1個系列，「比西里岸」為阿美族語中的「放羊之地」，畫面匯聚台東的天光海色、花影搖曳，盡顯他對大地的深情。〈海的聲音21-00〉在畫布上鋪滿無數藍色紙團，如浮雕般塑造出海浪的層次，一如浪濤翻湧，向觀者傾訴那低迴的吟詠。這種運用廢棄紙張揉製而成的創作手法，不僅是江賢二對材料的再思考，也是對自然與環境的詩意回應。

第3展廳的建築本身即是一件雕塑──以江賢二的〈13.5坪〉為原型，耐候鋼外牆蘊含著時光的痕跡。內部挑高的三角形空間引光入內，喚醒靈魂深處的沉思，呼應了「精神性與希望」的主題。〈對永恆的冥想01-05〉象徵藝術家投向宇宙的目光，旁側是創作於巴黎的〈遠方之死82-01〉與〈巴黎聖母院〉，傳達藝術家歐洲之行的思索。筆觸的交錯如星河閃耀，光影的明滅指引向超越現實的靜謐之境，深層的情感彷彿從畫布中溢出，擴展成為與靈魂對話的場域，光則化為思緒的流動、感知的覺醒、心靈的共振。觀者遊走其中，在無聲的畫境裡，感受藝術洗滌心靈的純粹力量。如今，江賢二的創作回應的不僅是藝術，更是生命的本質。所幸盡處有微光，為他指引來時路。這些觸及奇蹟誕生瞬間的作品，是藝術家內心的祈禱，是孤獨與創造的化身，也是對天地造化最為深沉的敬畏與禮讚。

園區裡的「靜池」，是令南條史生心有所感的一隅，望向海面與天際交融的瞬間，無邊的寂靜油然而生，他略有所思地說：「眼前所見，讓我想起了《廣袤蒼穹之心》（Big Sky Mind）這本書，書中探討禪宗思想與美國『垮世代』（Beat Generation）文化的交會，認為心靈的自由與開放，能夠引領人們迎向更為深層的覺知。『靜池』帶給我的不僅是視覺的遼闊，更是一種心境的體悟──學會在廣闊的世界裡找到內在的平靜，讓心靈如天空般開闊，如池水般寧靜。」此時此地，水面映照著天穹，彷彿提醒著我們：心靈的自由並不在遠方，而是在當下這片寂靜之中。不預設結論，不執著於過去或未來，而是讓意識像風一樣流動，如水一般映照世界的變幻。這種對「當下」的體悟，與水池倒映天空的畫面何其相似？

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