【藝術文化】FOCASA幾米馬戲樂園開張 幾米男孩的100次勇敢登場

FOCASA打造的大型馬戲帳篷非常吸睛。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕FOCASA創團15週年，回到台南水交社文化園區大草原搭起了大帳棚，幾米馬戲樂園昨（28）日開張，15週年大作《幾米男孩的100次勇敢》也於昨日傍晚盛大登場，這座全台最大馬戲帳篷連日來已吸引眾多過路民眾拍照打卡，尤其入夜搭配燈飾，更成浪漫畫面，昨日首度開箱篷內奇幻華麗風光，見證台灣馬戲藝術嶄新里程碑。

各種特技動作讓人目不轉睛。（FOCASA提供）

做為台灣第1齣馬戲定目劇，導演林懷民表示，他從幾米《獻給努力成長的孩子》書中文字找到方向，講述一個少年的成長，「出入其間的是幾米最受歡迎的角色：盲女、小鼓手、玩具兵、抱著魚缸四處巡遊的先生，還有《向左走．向右走》相遇不相見的男女。我也把幾米精美的繪圖和文字投影到舞台背幕，建構了一個奇幻世界。」

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演出中，FOCASA團員個個神乎奇技，騎獨輪車、踩大球，同時拋接數個小球的小丑、3人高的高蹻玩具兵、離地8公尺的走繩人，都讓林懷民坦言常在排練場看得目瞪口呆，屏息緊張，本該記筆記，卻忍不住為團員拍手喝采，「我希望這齣熱鬧繽紛的演出，會讓每一位觀眾看得開心，笑嘻嘻地走出馬戲帳篷。」

兒童節連假有限定的《幸運遇見你》馬戲演員快閃演出。（FOCASA提供）



至於幾米馬戲樂園園區規畫，則是由金馬、金曲、金鐘獎「三金」主視覺設計師方序中操刀設計，在馬戲篷之外，另有8大互動專區，分別是躲進馬戲的遊樂場、碰碰舞台、幸運遇見你、幾米大型裝置、勇氣補給站、森林溫度製造所、擁抱市集、團團轉旋轉木馬等。

FOCASA幾米馬戲樂園是台南限定的特別企畫，由台南市府與FOCASA攜手打造。台南市文化局說明，為期5週的27場馬戲定目劇售票演出，目前已有許多場次完售，也帶動春季旅遊熱潮。首週幾已完售，凡購買第2週兒童節期間定目劇演出的門票，即可免費入園參與當日樂園內活動，民眾可把握機會。詳詢售票連結（https://focasa.pse.is/trailernews）。

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