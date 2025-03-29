【藝術文化】NSO貝多芬系列閉幕演出 貝多芬與舒伯特之夜

指揮吳曜宇（左）與鋼琴家小曾根真逗趣互換角色。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團將於30日呈獻「貝多芬與舒伯特之夜」，由吳曜宇指揮，攜手日本鋼琴家小曾根真共同演出。NSO執行長郭玟岑表示，貝多芬的5首鋼琴協奏曲是NSO在此樂季中的重要演出計畫。去年12月，NSO攜手喬納森．比斯演出第1號鋼琴協奏曲；3月初，貝多芬權威布赫賓德帶來了全集演出；2週前反田恭平演奏了第3號。而小曾根真這次將讓貝多芬展現爵士風貌演奏第2號，做為貝多芬系列的閉幕演出。

鋼琴家小曾根真於記者會演出片段。（NSO提供）

這也是曾經在NSO擔任協同指揮的吳曜宇，到高市交任職後，首次以樂季節目的方式與NSO再次合作。吳曜宇表示，這場音樂會更接近當年貝多芬創作音樂時的精神，在展現才華的同時，也透過演奏來完成作品，「與小曾根真攜手詮釋貝多芬，令我十分期待他的獨特呈現。」

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擔任貝多芬《降B大調第2號鋼琴協奏曲》獨奏的小曾根真，以爵士樂演奏享譽國際樂壇，他的即興風格在古典音樂領域裡，帶給觀眾耳目一新的體驗。小曾根真表示：「做為爵士鋼琴家，我會嘗試改編、重新編曲，但最重要的，我選擇去理解貝多芬的故事，理解他為什麼會寫下這些音符，我和在場的各位聽眾一樣，都是聆聽者，我讓音樂帶領我進入下一個階段。有些即興音樂家透過改編來展現自己的技術，但我的目標只是與指揮、樂團和觀眾一起，去感受貝多芬想要傳達的情感。」小曾根真還指出，此首的第3樂章，他不會像其他人那樣彈得特別快，而是希望透過swing（搖擺）方式，讓大家感受到節奏的變化。

音樂會下半場將由吳曜宇指揮NSO演出舒伯特的《偉大》交響曲。30日晚間在國家音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

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