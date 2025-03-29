【藝術文化】奧利．艾普的小鹹點展 超現實風格吸睛

英國藝術家艾普作品常透過劇場般的構圖，提醒人們對生活中的種種「過量」行為。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由師大美術館邀請英國藝術家奧利．艾普（Oli Epp）在台展出的「奧利．艾普的小鹹點」展，怪誕視覺反思當代社交媒體生活現象，即日起至5月15日於師大美術館展出。

師大美術館主任劉建成表示，從艾普的作品，可以感覺出他生活的環境如何影響他的創作，使用油彩、壓克力，卻呈現電繪平滑的樣貌，從影視、生活產品挪用元素，細緻描繪，再以怪誕奇異、劇場角色的方式構圖，希望以藝術家視角回應當代社會議題。

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艾普的作品常出現簡化的人物形象，以穿戴名牌服飾、配戴AirPods，搭配各式消費產品為特徵，展現現代人對品牌與個人風格的過度執著。在此次展覽，他則透過劇場般的構圖，提醒人們對生活中的種種「過量」行為保持距離。他說明：「今年的新作運用相同尺幅的畫布，有如戲劇主角登場的構圖、人類與物種的模糊，希望透過幽默的方式，展露畫作中意涵的荒謬故事。」

艾普生於1994年，畢業於倫敦城市行業藝術學院（City & Guilds of London Art School），2018年首次舉辦畫廊個展，他擅長以平滑流暢的噴槍及繪畫方式，塑造色彩鮮明畫面，筆下角色常呈現誇張超現實形象，此次「奧利．艾普的小鹹點」展由師大美術館與法國巴黎Semiose畫廊策畫推出。

此外，國立台灣師範大學圖文傳播學系響應展覽，由楊詠棋、張郁苓、康禾、孫睦桓等人從艾普的作品〈阿爾戈斯〉（Angos）延伸發展，透過動畫與AI生成技術，打造充滿懸念氛圍的沉浸式短篇，以藝術相互交流，於每週五14：00至17：30在4樓展間定時特映。

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