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【藝術文化】從地方文化創生出發 屏東潮州2025春潮集開張

2025/03/30 05:30

明興閣布袋戲家族傳承，第2代帶著第4代共同演出。（記者凌美雪攝）明興閣布袋戲家族傳承，第2代帶著第4代共同演出。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／潮州報導〕「文化是生活的累積，源於人！」一個曾經繁華的小鎮想重建活力新生，也是靠「人」，大約就是這樣的概念下，出生於屏東潮州的台灣好基金會董事長柯文昌，自2016年起，展開潮州「老街新生」行動，並自2022年以潮州百年老街建基路為起點，邀請藝術家與潮州鄉親一起打造專屬潮州、獨樹一格的地方慶典「春潮集」，持續和鄉親們用藝術共創，探索潮州的色彩與美學，展現在街道與生活裡。

劉維公（站者左）帶著學生和在地店家一起打磨品牌精神，並繪製成敘事插畫，讓參觀者按圖索驥。（記者凌美雪攝）劉維公（站者左）帶著學生和在地店家一起打磨品牌精神，並繪製成敘事插畫，讓參觀者按圖索驥。（記者凌美雪攝）

「2025春潮集」昨（29）日開幕，以建基路為基地的「潮街」，由藝術家林舜龍擔任藝術統籌，邀請日本藝術家鞍掛純一來台，林舜龍以百花意象，邀集潮州100名學子，共同揮灑手繪「彩紗」，讓老街瞬間活潑亮麗。林舜龍認為：「地方創生是一個不容易的長期運動，主角是鄉親，藝術家扮演媒介，透過共創，改變鄉親重新看待自己的地方，是地方創生的核心價值。」鞍掛純一則號召潮州鄉親共500人，創作木雕裝置藝術，常設於建基路上，鞍掛說，這是送給潮州《來自大武山的禮物》。

開幕儀式也在「潮街」上進行，潮州是台灣戲曲起源地，因此邀請到明興閣布袋戲進行開幕演出，第2代帶著第4代演出，邊演出邊介紹戲團的歷史與傳承，講到讓自己為榮的孫子輩已能演一手好布袋戲，忍不住開心地掀開戲台的布幕對觀眾說「就是他」，也讓在場觀眾同感溫馨有趣。

柯文昌有感而發表示，希望透過「春潮集」讓大家體會潮州多元、融合、包容，如色彩繽紛的人情文化，讓更多人體會到台灣鄉鎮的美好，也讓年輕人多一個選擇留在鄉鎮居住、創業。」

「春潮集」為期2天，潮庄結市也是一大特色，38位大潮州一日生活圈的職人、品牌，一年一度來「潮市」趕集。並邀請劉維公教授與東吳大學社會系、實踐大學工業設計系的同學們，和16家「潮店」店主一起打磨品牌精神，希望帶動民眾以生活態度的角度欣賞這個小鎮，聽一聽這條街上共塑文化特色的在地故事。

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