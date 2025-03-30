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【藝術文化】波伽利4月大巨蛋演出 北捷近百車站播經典名曲

2025/03/30 05:30

台北捷運高運量地下車站播放波伽利經典名曲《Time To Say Goodbye》，讓旅客在候車時刻享受波伽利的天籟美聲。（資料照，MNA牛耳藝術提供）台北捷運高運量地下車站播放波伽利經典名曲《Time To Say Goodbye》，讓旅客在候車時刻享受波伽利的天籟美聲。（資料照，MNA牛耳藝術提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕國際知名男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）將於4月4日於台北大巨蛋舉辦演唱會，為迎接這場難得的音樂饗宴，自即日起至4月3日止，每天8：00至9：00、12：00至13：00及22：00至23：00等3個時段，台北捷運高運量地下車站將播放波伽利經典名曲〈Time To Say Goodbye〉，讓旅客在候車時刻享受波伽利的天籟美聲。

台北捷運板南線、淡水信義線、松山新店線及中和新蘆線共77座地下車站，自即日起每天3個時段播放波伽利名曲，台北捷運公司表示，為迎接這場難得的音樂饗宴，並歡迎全球樂迷來訪，經努力爭取相關單位同意，於台北捷運系統播放波伽利的經典名曲，歡迎乘客在月台候車時，取下耳機、放緩腳步聆聽天籟美聲，在繁忙的都市節奏中，感受獨特的音樂氛圍。

「如果上帝會歌唱，祂的歌聲一定就像波伽利。」西洋歌后席琳狄翁如此讚譽義大利知名男高音安德烈．波伽利。波伽利此次睽違10年再次來台演唱，並成為首位登上台北大巨蛋獻聲的西洋國際巨星，觀光傳播局也於全線月台電視播放宣傳影片，展現台北市擁有軟硬兼具的表演場館與藝文實力，邀請旅客共享台北國際藝文盛事的驕傲時刻。

北捷表示，「跨界天王波伽利 Andrea Bocelli Live in Taipei Dome」演唱會恰逢連續假期，邀請大家搭乘捷運前往國父紀念館站，免去尋找停車位煩惱，輕鬆抵達台北大巨蛋，細細品味、享受這場國際級的精采盛會。

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