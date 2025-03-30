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【藝術文化】桃兒美館迎兒童節 推3檔展覽與主題書展

2025/03/30 05:30

「開放遊戲場」前期工作坊，讓小孩大人一起玩出想像力。（桃美館提供）「開放遊戲場」前期工作坊，讓小孩大人一起玩出想像力。（桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕兒童節連假即將到來，桃園市兒童美術館（簡稱桃兒美館）自4月2日至6月16日，同時推出3檔展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友在藝術中探索生活與文化的多樣風貌。

桃兒美館表示，「故事從『不見的秋天』開始」展，由InTW舞影工作室策畫，邀集4組表演藝術團隊，以劇場、舞蹈與影像的共製方式，帶領觀眾探索四季變化帶來的豐富美感經驗，並透過當代舞蹈、文化律動、兒童劇場、共創活動等一系列展覽教育推廣活動，開啟孩子們對自然環境的思考；「繪本桃樂陶陶—桃源文化繪本走讀散策」展，以5本「桃源文化繪本」為起點，透過農事、季節和地景的變遷交織，呈現桃園文化生活的立體文本風景；「什麼都有便利商店」春季主題書展，精選40本繪本，內容涵蓋甜點、文具、衣物雜貨，甚至奇特的無形事物等主題。今年「開放遊戲場」從3月起透過一系列工作坊，讓孩子們親自發想、設計等前期體驗，並至美術館現場動手建造，在館內與孩童共同打造一座臨時的大型遊戲場，亦將於4月4日正式開放參觀。

4月2日還將舉辦開幕特別活動，邀請「每日茶事團隊」以《茶香入夢》為主題帶來茶事體驗，觀眾可依喜好挑選一組圖卡及茶杯，享用茶飲及帶著圖卡看展覽；另邀請「部落文化藝術團」帶來精采舞劇。

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