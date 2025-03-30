【藝術文化】信誼兒童動畫獎 台灣兒童創作組得獎名單揭曉

《生命之地》，講述地球暖化，人類遷徙外太空的歷程。（信誼基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由信誼基金會主辦的「第16屆信誼兒童動畫獎」台灣兒童創作組得獎名單昨（29）日揭曉。今年共收到126件作品，最終頒出特優2部、優選3部、佳作5部與入選獎6部。信誼基金會董事長張杏如表示，本屆評審標準強調創意發想、故事表達與動畫製作，並鼓勵結合地方文化、生活經驗與當代議題。

兩部特優作品皆以文化傳承與未來探索為主軸，融合在地藝術與專業動畫師指導，展現偏鄉學童結合生活經驗與文化傳承的創作能量。其中，由4位南澳金洋國小泰雅族學童合作完成的《金洋村的兩天一夜》，以自身家族故事為基礎，細膩描繪南澳金洋村的香菇種植過程，展現對土地與自然的細心觀察；《生命之地》則由花蓮港口國小全校學生共同參與，以科幻手法描述人類因地球暖化遷徙至新星球，透過傳統智慧化解世代價值衝突，故事寓意深遠。

請繼續往下閱讀...

此外，優選作品《鸚鵡學校》以一隻選擇性緘默的鸚鵡為主角，描寫孩子在學校適應與成長的心路歷程；《星星星傳奇》巧妙結合宜蘭三星蔥、銀柳與上將梨等地方產業特色，透過幽默故事呈現地域文化；《下一次要去哪裡玩》則將校外教學體驗轉化為冒險動畫，帶領觀眾看見孩子眼中的世界。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法