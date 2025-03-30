【家庭plus．徵文大拼盤】好習慣 有規定有差

圖／陳佳蕙

雖然小時候有些規定讓人很不爽，但正因大人的要求，長大後才發現養成了習慣，還真不賴……

圖／陳佳蕙

〈絕不匆匆忙忙〉早睡早起 囊括全勤獎

文／沈仁（台南市）

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清晨六點，當時還在讀幼稚園的我已經被父親催促著起床，用餐後，坐上父親的機車到學校，抵達時，同學們都還沒到校呢！

每天晚上到了九點，父親就會提醒我該上床睡覺，而我若是不聽話晚睡，他也不會多說什麼。但隔天一早六點，我還是會被叫起床，不論如何哭鬧、撒嬌都沒有用，時間到了就是得出門，因為無法自行到學校，所以得配合父母的上下班時間出門。可以選擇晚睡，但還是得早起，也因此讓我養成了提早到總比遲到好的觀念。

不只是幼稚園時期，從小學到大學，一直到了出社會開始工作，也都一直維持著六點起床，吃過早餐後才進入學校或公司的習慣，並且總是提早一點到達，不像有些同學、同事總是趕著壓線抵達，才又匆促吃著早餐。

要說維持這樣的習慣是否有什麼益處？不曉得是不是從小早睡早起的緣故，讓我的身高比一般人的平均身高要高上一些。最實際的一點，是公司每個月的全勤獎金，幾乎都能領得到。

〈被老闆誇很棒〉隨身攜帶面紙 旁人也受惠

文／張祐維（台北市）

聽到老闆的噴嚏聲，我下意識地從口袋裡掏出面紙遞過去，對方一臉感激接過的同時，還不忘認真地對我說：「我真的覺得，會隨身帶衛生紙在身上的男生很棒！」

對於這突如其來的讚美，我愣住的同時，思緒不由自主地回到了小時候。這個習慣其實源自於我的媽媽，她從我有記憶以來，特別注重我的個人衛生，每天出發上學前都要確認我有沒有帶著手帕紙巾，簡直比學校老師查得還要勤。

然而她的提醒只到我上小學以前，上小學後，媽媽不再叮嚀這件事，反而是我自己已經被制約，都得確認自己身上帶著衛生紙才敢出門。

後來我問媽媽，為什麼小時候查得那麼勤，長大後卻又一概不管，她只是笑著回答：「從小管得嚴一點，等你長大不用我管，自己就會記得了。」

正如她所說，好的習慣一旦養成就很難抹滅。而隨身攜帶衛生紙的習慣，不僅讓我在遇到一些突發狀況時能應對得很好，還能保持良好的個人衛生。未來我若有了孩子，或許也會這樣教育他吧！

〈為了不挨板子〉筆跡工整 一出手就被稱讚

文／楊鳳珠（台中市）

在我那個年代，鄉下的國中裡，有一個上課會帶板子到課堂的國文老師。

那天，老師一個個叫著名字發完考卷，對著全班說：「有一天你變成明星、名人時，你簽名像鬼畫符，也會有粉絲瘋狂蒐集，但現在你還沒有成名之前，請乖乖把自己名字寫工整。」

然後老師訂了一條規矩，誰寫自己名字寫到讓他發考卷看不懂叫什麼，就先是一個板子。為了不挨那個板子，那一陣子常常看到有人在練習寫自己名字，怨聲載道中，彷彿又回到小學時期。

面對這個嚴厲的老師，我們背後可沒有少取過他綽號，多到都成串能編成順口溜。但漸漸的讓他念不出名字而挨板子的同學，就變很少了。

現代人寫字的機會愈來愈少，就連我這年近花甲的居家婦，打字都比寫字快很多。最常寫的字是到管理室領包裹簽名，或是到醫院診所填寫病歷資料。每當有人看到我的字說：「哇，妳寫字好漂亮。」就成了我平淡日常生活中的一絲小喜悅，這種一出手就知有沒有的感覺還不錯。

〈童年時好失望〉一口好牙 禁甜食勤刷牙

文／宋柏（台北市）

「先生，你的牙齒保養得很好耶！一顆蛀牙都沒有。」每次去牙醫診所總是可以得到這樣的讚美，這讓我非常喜歡去牙醫診所。

能有這一口好牙齒，這可得歸功於我那不喜甜食的父親。父親一直都不太喜愛甜食；所以，各種糖果、甜食在我家都是絕緣品。父親除了讓我跟他一樣遠離甜食之外，也很要求我對牙齒的清潔，照三餐刷牙以外，還要再加上漱口水才能提升牙齒保健的效果。

因為這樣的嚴格要求，小時候的我很羨慕同學可以自在地吃著零食跟喝飲料。我總覺得父親很不近人情，竟然無情地剝奪孩子吃甜食的快樂。

隨著年紀的增長，我常聽到同事們在喊牙齒疼、拔牙有多痛，或是換假牙的花費有多高之類的抱怨，這才由衷感謝父親，從小幫我養成遠離甜食這個終生受用的好習慣，讓我有一口好牙齒，也省下不少錢以及拔牙的皮肉折磨。

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