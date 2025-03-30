【藝週末．城市散步】前進彰化．南投獨立書店！－4之1－青青的島

書店主人黃斐柔。

【編輯室報告】

青青的島。

有開業七十年的老書店，也有書店設置於九十多歲的老房子；有一人書屋，從寫字到寫書，也有被山城環抱、可以好好睡一晚的書房。彰化，鹿港，南投，書店們各自訴說著台灣獨一無二的在地景致。

《花開遍野的荒原》。（青青的島出版）

■青青的島

彰化縣彰化市長安街76巷8號

www.facebook.com/mygreengreenisland

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請告訴我們書店的小歷史。

青青的島（下稱「青」）：青青的島起先是一個以手寫文字為主視覺的獨立品牌，製作了明信片、卡片、書籤等紙製品。後來在因緣際會之下與一個小空間相遇了，起初以販售青青的島的自製品為主，後來單純地因為喜歡紙本書以及閱讀、寫作，便開始起心動念將青青的島轉為書店來經營。

決定在彰化．南投開設書店的原因？

青：因為是自己的家鄉，而書店所在的巷弄街區，也是自己學生時代經常走過的地方。

請用一句話形容你心中的彰化．南投。

青：哼著歌，慢慢走路，慢慢吃飯。

開設獨立書店，最重要的一件事？

青：透過自己的手籌備書店，並悉心打理空間，這部分的創造都是可以想像的，但是，當不同的靈魂來到書店，書店會發生什麼事，我卻永遠無從得知。空間從我的手裡出生，但是它會成為它自己，對我來說，這是一件很神奇的事。而關於「空間的魔法」，最迷人的部分是，它創造出一種連結，把我與這個真實的世界相連在一起。我喜歡看大家閱讀的姿態；喜歡大家挑選明信片給生命裡重要的人時那認真的表情；喜歡偶爾深刻的對談，但也喜歡聊彰化肉圓跟爌肉飯；喜歡跟巷子裡的鄰居打招呼；喜歡在店裡喝茶；喜歡下雨時的書店；喜歡關店後剩下的一盞燈。如果有一天，網路消失了，我想，我還是一樣是這樣的人。書店於我而言，代表著一份真實的連結，連結著我與他人，還有這個真實的世界。

開設書店以來，最難忘的一件事？

青：有兩個女孩從高中開始就光顧書店，到後來出社會多年，她們每次來書店都仍相約一起。每次看著她們，就覺得自己有開這家書店真是太好了。

書店中你最喜歡的一個角落？

青：明信片牆。有滿滿的文字陪伴，很幸福。

請推薦書店內或彰化．南投當地不可錯過的伴手禮。

青：推薦由青青的島獨立出版的《花開遍野的荒原》詩文集。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的彰化．南投一日遊？

青：逛完書店後，同一條巷子裡還有愛治文具房與愛子食器店；鑽出巷子後附近有許多有名的小吃可以填飽肚子；然後再騎上共享單車，到八卦山上散步、看風景、喝咖啡。

圖片提供：青青的島。

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