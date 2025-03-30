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【藝週末．城市散步】前進彰化．南投獨立書店！－4之2－南方書店

2025/03/30 05:30

彰化創作者作品：半縣縣城圖、小玩逸的大佛明信片、MIKI CHEN的彰化名產明信片。彰化創作者作品：半縣縣城圖、小玩逸的大佛明信片、MIKI CHEN的彰化名產明信片。

■南方書店

南方書店與彰化火車站間一小塊空地。南方書店與彰化火車站間一小塊空地。

彰化縣彰化市三民路9-1號

南方書店。南方書店。

www.facebook.com/nanfangbookstore

書店主人陳峻昕。書店主人陳峻昕。

請告訴我們書店的小歷史。

南方書店（下稱「南」）：南方書店是在1954年的時候，由我阿公陳川鏡先生開業，聽我爸說那時候書店裡面有一個管帳的先生，兩個女店員輪班照顧店面生意，兩個司機負責送貨，因為早期有做參考書出版，所以還有一個業務專門跑學校，能夠養活很多人。

決定在彰化．南投開設書店的原因？

南：我阿公是台大法律系畢業，因為當時的時空背景，沒有往法律界任職；我外曾祖父是彰化名人許嘉種，可能是岳父擔心女兒在台北的生活，叫他們回來彰化，然後就開了南方書店。

請用一句話形容你心中的彰化．南投。

南：外觀樸實無華，內涵饒富趣味。

開設獨立書店，最重要的一件事？

南：賣書一定是最重要的，因為這是書店的任務，然後再延伸出書店空間成為一個裝載各種可能性的容器。

開設書店以來，最難忘的一件事？

南：我們姊弟倆都是在書店長大的，最難忘可能是八八風災的時候，半夜兩點爸媽覺得雨實在下太久了，把我們叫起來，全家四個人大半夜衝到書店（那時候還在光復路144號），發現水已經淹過大腿，整間店一半的書已經泡水，四個人接力把還沒泡水的書往上搬。

書店中你最喜歡的一個角落？

南：我們店有一個私房角落，要辦講座的時候客人才會看得到。我們緊鄰彰化火車站，房子跟車站之前有一塊小空地，大樹蔭鬱，是鳥類的天堂。

請推薦書店內或彰化．南投當地不可錯過的伴手禮。

南：我們推薦彰化在地的創作者們的作品，有踏印版圖的半縣縣城圖、小玩逸的大佛明信片、MIKI CHEN的彰化名產明信片。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的彰化．南投一日遊？

南：彰化在地的旅遊服務兼軟體公司「彰化旅行+」出的一款彰化市的實境解謎遊戲包《半線保衛戰》，非常適合彰化一日遊。

圖片提供：南方書店。

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