【藝週末．城市散步】前進彰化．南投獨立書店！－4之3－書集喜室

書店主人黃志宏。（夢田影像提供）

■書集喜室

書集喜室。（小島文化提供）

彰化縣鹿港鎮杉行街20號

從書集喜室二樓透過樓井往下俯瞰。（小島文化提供）

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《媽祖婆靈聖》，從傳說、名詞與重要媽祖廟認識台灣第一女神。（前衛出版）

請告訴我們書店的小歷史。

書集喜室（下稱「書」）：2013年4月有緣買下這間原本將被拆除的鹿港老屋，花了一年時間把它從廢墟模樣慢慢修復，為了省錢，從做中學，且保留原始建材，做成書架與家具。過程中即動念，可以來開一間書店。書店2014年開幕，以歷史人文類的新舊書為主，曾開放免費參觀，如今則希望客人至少買一本書或一杯茶。過去亦曾邀請夏曼．藍波安、張素玢、老家就在杉行街的李昂來舉辦講座，但這四十二坪老屋，空間特性是區分為好幾個小區塊，講座人潮極易形成堵塞，因此決定不再辦活動。如今書店的整修還是進行式，我持續利用農忙空檔或書店休日，慢慢修理這間建於1931年的老房子。

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決定在彰化．南投開設書店的原因？

書：很希望大家藉此知道：老屋可留，且生活品質也不錯。書店開業迄今十一年，來書店的人，百分之七十是因為這幢老房子。

請用一句話形容你心中的彰化．南投。

書：「悠哉。」小時候我爸爸就在杉行街工作，從小我就喜歡來逛鹿港的巷子，可以逛一整天。

開設獨立書店，最重要的一件事？

書：喜歡書，喜歡看書。我和太太學歷史，喜歡人類學，家裡沒有電視，每個月買書是很正常的事情。

開設書店以來，最難忘的一件事？

書：有一組客人，四個女生是好朋友，自初次來訪後，每逢4月4日開幕日（有時日子過著過著我們自己都忘了），她們卻總記得帶個蛋糕來幫書店慶生。去年其中一位帶著媽媽一起來，媽媽說，這裡有家的感覺，很喜歡。

書店中你最喜歡的一個角落？

書：當初整修老屋時，我央請鹿港一位有維修古蹟經驗的老師傅幫忙，並事先做過調查，把加蓋部分都拆掉，恢復屋子在日本時代模樣：從杉板門進來，仰頭可見樓井，第二進為總舖（tsóng-phoo），是以前老人家主臥室，其後是客廳，上有天窗，再往後是天井，可以看到天空，那裡且有一座水井，接著是廚房，後院則有個防空洞，裝上了鞦韆。上到二樓，樓井後頭是間漂亮的和室。這間街屋原本從事布料貿易，兼具商業與住家功能，所以只設置兩個房間。書店不是時常有人，我最喜歡坐著讀書的地方在二樓，往下望，有客人進來也能看到。

請推薦書店內或彰化．南投當地不可錯過的伴手禮。

書：推薦林美容的《媽祖婆靈聖》。要了解鹿港或台灣各地，從台灣媽祖信仰切入，是很好的方式。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的彰化．南投一日遊？

書：由書集喜室出發，經九曲巷到第一市場，吃一下麵線糊（王罔或蚯蚓龍山二擇一，這兩間較古早），再走後車巷至天后宮，沿中山路走回杉行街，欣賞一下清代全台灣最長的街，如此光計腳程約半小時。我建議來鹿港的人，不要只去老街，最好不設目的地，肆意閒逛。

圖片提供：小島文化提供。

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