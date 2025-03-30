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【藝週末．城市散步】前進彰化．南投獨立書店！－4之4－籃城書房

2025/03/30 05:30

籃城書房靠窗的座位。籃城書房靠窗的座位。

■籃城書房

中英雙語刊物《籃城很有事》、《船山巡航》、《蜈蚣有靠山》、《溪南明珠》。（籃城書房出版）中英雙語刊物《籃城很有事》、《船山巡航》、《蜈蚣有靠山》、《溪南明珠》。（籃城書房出版）

南投縣埔里鎮籃城五巷4號

書店店長王梓頎。書店店長王梓頎。

www.facebook.com/restbb

籃城書房。籃城書房。

請告訴我們書店的小歷史。

籃城書房（下稱「籃」）：籃城書房成立於2014年，舊屋改造後，開設書店、餐廳與民宿。2021年新建物完工，一樓的多功能空間可以辦理展覽、研習、講座，樓上提供更多度假住宿的選擇。

決定在彰化．南投開設書店的原因？

籃：嚮往陶淵明「採菊東籬下，悠然見南山」的生活環境。有空時來去書店住一晚，在濃濃書香裡轉換心情，也增添了正能量。

請用一句話形容你心中的彰化．南投。

籃：大自然擁抱中的人文瑰寶。

開設獨立書店，最重要的一件事？

籃：除了可以跟大家分享閱讀的樂趣，籃城書房也致力於公共空間的美感優化。我們以「農村裡的文學夢」為核心主題打造文學巷弄，也把本地豐富的鳥類資源轉譯成容易親近的對象。此外，編寫微型地方誌，並據此推出深度小旅行，歡迎大家預約走讀。

開設書店以來，最難忘的一件事？

籃：把籃城書房當做家一般的存在。住台北的阿丹因為遇到公司裁員的低氣壓，決定一日往返籃城書房，來到書房休息一會兒，覺得充滿正能量了，就又起身回台北。還有過年都要回家的籃城人，老家不夠住，就來住書店，每年離開前就訂好下一年，我們也年年期待他們回來，好像多了家人。

書店中你最喜歡的一個角落？

籃：我最喜歡身邊有一大櫃書籍又靠窗的座位，自然天光和徐徐涼風讓閱讀的我忘卻平時招呼客人的忙碌，享受片刻的從容。

請推薦書店內或彰化．南投當地不可錯過的伴手禮。

籃：誠摯地推薦《籃城很有事》、《船山巡航》、《蜈蚣有靠山》和《溪南明珠》這四本以中英雙語書寫的刊物給所有愛台灣的讀者，請把台灣鄉村的美好介紹給你們國內外的朋友、海內外華人，這會是一份不同於流俗的伴手禮。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的彰化．南投一日遊？

籃：鄉村的自然綠意與光影變化很迷人，建議大家放緩腳步，早上可以到暨南大學散步、游泳或去日月潭騎腳踏車，中午到籃城書房吃德國料理，下午讀書、放空，或到文學巷弄逛逛，回來吃個下午茶就可以快樂返航了。

圖片提供：籃城書房。

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