《藝術文化》誠品室內樂節10週年 國內外頂尖團隊4月起接力演出

胡乃元與TC室內樂將再現布拉姆斯的經典作品。（誠品表演廳提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「誠品室內樂節」10週年，匯集國內外頂尖團隊接力演出，4月至7月期間將有6檔音樂會陸續登場。其中，獲留聲機雜誌評選為「全球5大必知新世代室內樂團」之一的「Diotima四重奏」，將首次參加音樂節演出，而上回來台一票難求的「Arod弦樂四重奏」，則將為音樂節壓軸演出。

「Infinite首席四重奏」連續10年參與「誠品室內樂節」。（誠品表演廳提供）

榮獲巴黎FNAPEC首獎殊榮的法國當代室內樂巨擘「Diotima弦樂四重奏」，成立於1996年，由巴黎和里昂音樂學院的優秀畢業生組成。團名「Diotima」取自德國浪漫主義詩人荷爾德林（F. Hölderlin）同名詩作，以及義大利作曲家路易吉．諾諾（Luigi Nono）的四重奏《Fragmente Stille, an Diotima》，表明4位藝術家對德奧浪漫主義與當代音樂演繹的雙重追求。他們將於5月24日首次登上誠品表演廳，演出德奧作曲家布魯克納《c小調弦樂四重奏》。

請繼續往下閱讀...

「Diotima弦樂四重奏」將首登誠品表演廳演出。 （誠品表演廳提供）

至於去年在台創下旋風完售佳績的「Arod弦樂四重奏」，則將於7月3日再登台，這次他們將首次前進國家音樂廳，演出被譽為「20世紀室內樂聖經」的巴爾托克《第2號弦樂四重奏》，以及孟德爾頌經典《第5號弦樂四重奏》等古典樂迷必聽曲目。

法國天團「Arod弦樂四重奏」這次將於台北國家音樂廳演出。 （誠品表演廳提供）

台灣在地優秀音樂家們也將接力重現重量級名家作品，首先是4月19日由「藝心弦樂四重奏」呈獻「巨擘征途二部曲—俄國世紀之聲」，開啟「6年蕭士塔高維契計畫」第2年新篇章；4月27日則由「Infinite首席四重奏」續行邁入第4年的「貝多芬晚期弦樂四重奏計畫」，演出貝多芬降B大調弦樂四重奏《大賦格》；由小提琴大師胡乃元率領的TC室內樂，將於5月18日演出布拉姆斯的經典作品「a小調弦樂四重奏」；還有6月7日的「五度音弦樂四重奏」，將唯美演繹舒曼在深受海頓、莫札特及貝多芬等大師啟發後的不朽之作《第3號弦樂四重奏》。

主辦誠品表演廳表示，今年誠品室內樂節於2月首次攜手擁50萬訂閱的古典樂YouTuber「音樂家的無聊人生」創作者許崴，進行深入淺出的解說音樂會，深受新世代喜愛，為回饋樂迷支持，誠品表演廳同步推出10週年愛樂套票，詳詢迷誠品（https://reurl.cc/DKWrDN）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法