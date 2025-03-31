《藝術文化》清明連假學古人放風箏 故宮文物應景展出

〈明嘉靖 鬥彩嬰戲圖杯〉外壁以青花勾勒彩繪孩童嬉戲放風箏的情景，意外應景了清明與兒童節的氣氛。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕4月清明及兒童節連假即將到來，除了掃墓之外，還要做什麼呢？故宮現正展出的「歲時吉慶」特展中，有一件文物不僅說明古人會在清明節放風箏，而且很意外地同時呼應了清明與兒童主題，讓很多人大呼有趣。

該文物就是故宮院藏〈明嘉靖 鬥彩嬰戲圖杯〉，原來從唐代開始至明清時期，百姓常於清明時節掃墓踏青時，順便放風箏，如清代潘榮陞《帝京歲時紀勝》記載：「清明掃墓，傾城男女，紛出四郊……各攜紙鳶線軸，祭掃畢，即於墳前施放較勝。」因為放風箏還有「放晦氣」的寓意，人們會將風箏線剪斷，讓風箏乘風飄去，以消災解厄。

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而這只〈鬥彩嬰戲圖杯〉，外壁以青花勾勒彩繪5孩童嬉戲圖，或放風箏，或採葉，孩童各個神情歡愉，其中1童子所施放的風箏後方拖曳著彩帶舞動飄揚，可說一件文物就正巧應景了清明與兒童節的氣氛。

連假期間故宮除天天開館，也推出精采的兒童節活動及優惠，包括4月4日兒童節當天，故宮北院兒童學藝中心推出「萬花筒裡看故宮」活動，以故宮彩瓷紋飾為設計主軸，邀民眾體驗製作「萬花筒」，遊客憑當日門票即可免費兌換材料，隨到隨做，不需事先報名。另於連假4月3日至6日期間，兒童持2025台北兒童月探索摺頁，可至兒藝中心服務台免費兌換文物紙膠帶一個。

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