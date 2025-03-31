《藝術文化》2025寶藏巖光節登場 20組藝術家打造光影盛宴

林育正〈箱構3.0：巴斯卡箱/演算之所II：倚山成型〉複合媒材，2025。 （台北市政府文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府文化局主辦的「2025寶藏巖光節」，今年以「趖sô」為主題，邀請20組國內外藝術家與創作團隊參展，包括王怡婷、邱杰森、莫珊嵐、丘智偉、陳肇驊、林育正，以及法國跨領域團隊hellobastworkshop等，透過光影裝置串聯城南廊帶，以錄像、裝置、聲音及互動元件，呈現時間與空間的對談，打造一場跨越時空的藝術盛宴。即日起至5月25日於寶藏巖國際藝術村、蟾蜍山煥民新村與嘉禾新村3大展區展開。

林書瑜〈皓夜〉複合媒材，2025。 （台北市政府文化局提供）

本屆光節規模升級，展區擴展至3大場域，並與台北市客家文化基金會合作，引入3件「臨暗仔地景藝術節」作品，共同探索寶藏巖共生聚落的時代變遷。展覽以光影為核心，結合裝置藝術、互動投影與光雕等技術，呈現多元感官體驗。

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今年亮點作品之一為林育正的〈箱構3.0：巴斯卡箱/演算之所II：倚山成型〉。林育正長期關注城市空間與建築結構，早期作品以廢棄金屬機械考古式挖掘建築物的物理狀態，近年則轉向混合生活物件與工業材料，打破觀看慣性，展現抽象概念與情緒張力，其參展作品延續其「箱構」系列，結合寶藏巖地勢，透過現地組裝與模組式結構設計，讓鷹架與各種複合媒材交錯，形成動態演算法則般的結構組合，引導觀眾思考空間、建築與環境之間的關係；而林書瑜〈皓夜〉則將自然、科學現象的觀察，藉由互動、機械動力、光影等空間裝置，轉譯自身經驗與感知，詩意地呈現人在當代社會的狀態、處境與提問。

「2025寶藏巖光節」帶領觀眾穿梭於歷史與當代藝術交織的場域，感受光影變幻間的詩意與思辨，透過藝術漫遊探索城南聚落的多重面貌，體驗一場超越日常的沉浸式感官旅程。

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