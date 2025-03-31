【自由副刊】 棄子／1997太空漂流

◎棄子

◎棄子

露易要出國了。

露易的先生是美國人，來台念博士多年，攻讀學位以及異地生活之間實在有些不為人知的艱辛，露易的婚姻幾次面臨困頓，追根究柢與這些或多或少脫不了關係。她們不常碰面，不過碰面時候總是好像一下子就能忽視那些從未交代過的瑣事、直奔現下。她不信星座，但偶爾會偷偷稱之為天蠍與雙魚沉默的相互理解。

她們從高中持續至今看來深厚的友誼瀕臨危機過一次，那是她開始和莎莎熟起來的時候。大致是班際盃籃球賽期間，放學過後練球時常與莎莎照面，也不記得從什麼話題開頭，漸漸地發現除了運動，兩人在其他領域比如音樂書籍等等都有話聊。或許是這樣，即使籃球賽已過，空閒時候不同班級的莎莎仍然會過來找她，即使是短短的十分鐘，有時簡單說些話、有時遞給她長長的手寫信，那打中了嗜字如命的她，偶爾也開始與她書信往來。

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某日莎莎提及寒假有個想參加的電影相關營隊，問她要不要一道，再找個朋友還可以湊成三人的早鳥優惠。於是下課時間她興沖沖走上樓，想邀約好像一陣子沒有共同出遊的露易。

「我不想和別人分享我的友誼。」露易沉默幾秒後這樣說。

她啞然，望著露易小小的遠去的背影，不大能確定發生了什麼事。

放學過後她頹喪地坐在學校的樓梯轉角。莎莎靜靜站在她面前，許久，不發一語，最末蹲下來，她以為莎莎想確認自己是否在流淚，沒有抬頭。莎莎接著端起她的臉，靠近，封住她的嘴。此時她眼前一片漆黑，開始隨著莎莎無主漂流，露易至此滯留在「朋友」那顆遙遠星球。●

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