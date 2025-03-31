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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．戲看人生】保持信念 人生無限

2025/03/31 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

開春後仍陰晴不定，雨天在家選看陽光片《里喬內艷陽天》（Under the Riccione Sun）、《阿瑪菲艷陽天》（Under the Amalfi Sun），兩部同系列輕鬆浪漫劇，皆以碧海藍天的義大利度假小鎮為場景，感覺彷彿也置身其中，片子主軸是年輕人探索愛情，但裡頭各角色的互動中，隱藏著許多人生議題。

主角文錢索是視障青年，和好友一塊到里喬內度假時，與卡蜜拉相識相戀，之後卡蜜拉遠赴加拿大念書，隔年暑假兩人再相約，回文錢索的阿瑪菲老家相聚，兩人久別後雖依然對彼此有愛意，卻有許多待磨合的現實。

文錢索找到工作和房子，一心想要過兩人世界，未料卡蜜拉想接下教授邀約做研究助理，假期的共同生活中，最需調適的是如何信任彼此，以及表達真實感受。

信任議題不只在伴侶關係裡，在親子、朋友等各種人際互動中，都十分重要，文錢索自幼即視障，母親艾蓮對他呵護備至，父親在他14歲時，難以承受壓力拋下妻兒。在心理社會發展理論中，青春期正是發展自我認同及以同儕為重的階段，但只要他一單獨出門，母親就開始焦慮；父親的缺席，也讓他產生自我懷疑和難以信任他人。

即便母親有交往中的男友盧西歐，但一想到與男友出遊，第一次沒有跟在兒子身邊，就焦慮不安，一路上不停打電話，體貼的盧西歐當下說：「我喜歡不按計畫走，我們就改到阿瑪菲去吧！」艾蓮開心之際，又怕兒子發現會不開心。

教養孩子的過程，是重新發現和認識自己的開始，孩子成長時，受到主要照顧者和身邊重要他人影響很大，文錢索的「看不見」、父親離家，都讓他築起心牆，因此當父親突然回家，送上一副特殊眼鏡的生日禮物時，他十分憤怒，認為父親就是無法接受兒子看不見的事實，加上女友的小心翼翼隱瞞、欲言又止行為、母親和男友跑來阿瑪菲，種種事件累積，他強烈感受到不被信任，幾乎要崩潰。

艾蓮全心放在兒子身上，當丈夫拋下她和兒子時，也讓她關上心門，為了兒子的安全，她可以不顧一切，但遇上異性追求，她卻會先封閉自己，不敢輕易敞開。母子倆都有極大的「信任」課題，也幸而彼此之間的依賴和愛，讓他們在重要時刻，能夠覺察並且選擇放下焦慮擔心，做出相互支持和有益對方的決定。

片中母親的男友角色看似配角，但他的穩定、默默接受和承擔，自己消化失去愛人的可能，退一步等待，並且陪著文錢索潛水，教他打開身體的其他感官，探索海底世界；以及卡蜜拉為挽回男友的信任，讓一位點燈人協助在夜間熄了全島的燈光，讓自己成為「盲」人，由熟悉黑暗的男友帶領著，表達了把自己交託給對方的信任。

電影的結局，不一定是真實生活裡「永遠幸福快樂」的保證，但願意放下過去的模式，需要很大的勇氣嘗試，帶著對生命的信念與信任，人生永遠有可能性。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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