【家庭plus．生活大補帖】寫小卡片激勵自己

寫小卡片激勵自己

文／子若

因為一夜好眠，我覺得幹勁十足，於是，寫了一張小卡片叮嚀自己：「睡得好，有幹勁」。

為了隨時隨地與自己連結，近來養成給自己寫小卡片的習慣，隨時自我提醒。記得我第一張寫的是「無條件愛自己」，因為長年來「照單全收」的聽話習慣，導致有些人愛跟我演說人生大道理，這讓我愈來愈「不勝其擾」。以前我還會因為他們的負面評論想不開，甚至因此責罵自己，這種精神折磨到以為就要承受不住了，卻忽然聽到心裡有個聲音跑出來：「無論別人對你如何不滿意，說了任何不堪的言語，你都要愛自己，你是自己最後的心靈堡壘，任何傷害都無法把你摧毀。」於是，我領悟出這個「無條件愛自己」的座右銘。

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看到自己工作漫不經心，無故浪費光陰時，就寫下「隨時保持忙碌」的警語；工作無法專注，想補個眠時，寫下了「專業是勤奮來的」來鼓勵自己奮發向上；發現自己工作效率差，提不起勁時，寫下了「心情好、產能高」來想法子取悅自己，增加樂在工作的動能；作家劉靜娟在日常生活中信手拈來寫出幽默小品，我也想「有樣學樣」，就寫下了「保持思索狀態」的叮囑，以便隨時捕捉稍縱即逝的靈感來提筆創作。

連結自己的小卡片可以無限地寫下去，當我認識自己愈多，小卡片的數量也隨著增加。寫好的小卡片也可以當作我的「人生指示牌」，心情不佳時，可以抽出幾張來補充正能量，心情好時，則可以強化自信心，讓我在待人處事上「隨機應變」。寫小卡片激勵自己，真是讓我受益匪淺！

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