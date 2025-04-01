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【藝術文化】第1屆百大文化基地名單揭曉 盼擴增能量成為點亮台灣的據點

2025/04/01 05:30

第1屆百大文化基地以淡蘭新都、浪漫智城、濁水沃土、南國創域、黑潮原鄉及鯤洋跳島6大區域主題，對應行政院均衡台灣「6大區域產業及生活圈」。（文化部提供）第1屆百大文化基地以淡蘭新都、浪漫智城、濁水沃土、南國創域、黑潮原鄉及鯤洋跳島6大區域主題，對應行政院均衡台灣「6大區域產業及生活圈」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠上任後的第1個新推重大政策「百大文化基地」，歷經數月徵件及審查，昨（3月31日）公布第1屆110個獲選名單，期盼透過文化路徑的串連，成為國內外遊客新鮮的旅遊路線。

文化部說明，第1屆百大文化基地徵選，由民間團隊自主報名，另也接受縣市、部會與委員推薦，總計候選件數高達1,026件，經21位各文化領域類別專家學者組成評審委員會審查，初審共計205件進入決審，委員會依自主永續營運性、場域現階段對外開放程度、多元文化主題，以及考量地域平衡性等，共計選出110名。

獲選的110個文化基地遍布全國各地，性質涵括文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟、影視等7大類別。考量所處地理環境、生態及文化歷史等面向，區分為6大區域主題，文化部長李遠親自命名，分別有北北基宜的「淡蘭新都」、桃竹竹苗「浪漫智城」、中彰投雲「濁水沃土」、嘉嘉南高屏「南國創域」、花東「黑潮原鄉」及連金澎「鯤洋跳島」等，看見台灣的文化多樣性及旺盛生命力。

第1屆百大文化基地為期2年，獲選基地將獲得首屆入選證明及50萬元獎勵，文化部也將於5月3日在華山文創園區辦理「第1屆百大文化基地發表會」及「開箱文化百頁市集」；但文化部強調，這是一份榮譽更是一份責任，各基地除須繼續維持據點的蓬勃營運，更期盼未來能進一步串連當地社區組織、藝文館舍、獨立書店、學校、古蹟聚落等，規畫主題策展、導覽解說等活動，以擴增基地能量。

李遠表示，「百大文化基地」除對應行政院均衡台灣「6大區域產業及生活圈」政策，也希望將近年公私協力的成果，包含社區營造、地方創生、再造歷史現場、地方文化館舍、獨立書店等整合呈現，期盼各地文化基地成為全民共創、共享，感受台灣歷史脈絡及多元文化內涵的場域。文化部也將積極跨單位溝通，集中各部會能量，使文化基地成為點亮台灣的據點。

各基地最新資訊，將陸續於文化部設置的「文化地圖」（https://map.culture.tw/）網站更新。

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