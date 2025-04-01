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【藝術文化】屏縣府邀小三生進劇場看戲 紙風車屏東團連演12場《武松打虎》

2025/04/01 05:30

屏東縣政府邀請紙風車屏東團於屏東藝術館帶來《武松打虎》，共演出12場讓全縣三年級小學生觀賞。（記者羅欣貞攝）屏東縣政府邀請紙風車屏東團於屏東藝術館帶來《武松打虎》，共演出12場讓全縣三年級小學生觀賞。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接兒童節，屏東縣政府於3月28日起安排全縣近6千位三年級小學生，免費進劇場欣賞紙風車屏東團《武松打虎》演出，每位小朋友還領到限定版的「萌虎」爆米花，直呼超開心。

參與《武松打虎》的演員大多來自紙風車培育的屏東在地戲劇人才。（記者羅欣貞攝）參與《武松打虎》的演員大多來自紙風車培育的屏東在地戲劇人才。（記者羅欣貞攝）

屏縣府邀請紙風車劇團於3月28日、31日及4月1日、2日在屏東藝術館共演出12場次，全縣學校近6千名國小三年級學童，分梯次搭乘交通車前往觀賞。

《武松打虎》限定版萌虎爆米花十分可愛。（記者羅欣貞攝）《武松打虎》限定版萌虎爆米花十分可愛。（記者羅欣貞攝）

參與《武松打虎》的演員大多來自紙風車培育的屏東在地戲劇人才，歷經扎實且密集的訓練，站上專業舞台展現成果，每位團員都要挑戰不同角色，生動的劇情及精采演出，逗得全場小朋友開懷大笑。

縣長周春米表示，今年兒童節邀請國小學童走進劇場觀賞紙風車戲劇表演，透過戲劇寓教於樂，啟發孩子們的藝術視野。

縣府另規畫一系列兒童專屬活動，包括4月3日「包圍縣府，孩子作主」，24個局處合作打造闖關遊戲，讓小朋友透過體驗認識縣政運作；4月4日於東港舉辦「藝起派對」寫生活動，接著還有大武山山林教育服務中心帶領國小高年級學童探索山林。

縣府文化處表示，為帶給孩子們最特別的兒童節藝術體驗，將藝術館以大型蝴蝶結及緞帶妝點，變身為禮物盒，讓孩子們從踏入大門就能展開充滿驚喜的劇場冒險。

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