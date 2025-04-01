【藝術文化】2025台灣陶藝獎卓越貢獻獎 陳正勳獲殊榮

陶藝家陳正勳獲「2025台灣陶藝獎」卓越貢獻獎。（鶯歌陶博館提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕台灣陶藝家陳正勳（本名陳博垚）參加「2025台灣陶藝獎」徵選，從7位候選人脫穎而出，榮獲「卓越貢獻獎」殊榮。新北市立鶯歌陶瓷博物館指出，陳正勳的作品融合東方禪意與西方底蘊的文化思維，以「土」為核心，創作簡潔有力、富含生命哲學，大器的幾何造型與內斂線條蘊含寧靜的生命觀，嵌入材質技法展現包容與實踐，在極簡之中流露純粹穩定之美。

陳正勳的作品融合東西文化思維，大器的幾何造型與內斂線條蘊含寧靜的生命觀。（鶯歌陶博館提供）

鶯歌陶博館館長張啟文表示，陳正勳於1957年出生於彰化，本名陳博垚，自幼受家庭藝術氣息薰陶，後就讀當年的國立藝專學習雕塑，畢業後到西班牙馬德里陶藝學校研習現代陶藝，期間三度連續入選國際米羅素描展。

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陳正勳在1985年返國後，專注於陶藝創作，以「土」做為創作媒材，曾獲「第3屆中華民國現代雕塑展」大獎、「第3屆南斯拉夫國際小型陶藝3年展」貝爾格勒獎、「第3屆葡萄牙阿貝婁國際陶藝雙年展」榮譽獎等肯定。

2018年，陳正勳返回彰化縣溪州鄉成立「陳正勳美術館」，從建築體到室內設計，完整展現藝術家的創作脈絡與精神，對孕育他成長的土地致以崇高敬意，美術館不只展示他的作品，也致力推廣藝術教育、提供各界觀摩參訪。

陶博館指出，「台灣陶藝獎」是台灣陶藝界的盛事，陳正勳多年來創作不輟，屢獲多項國際大獎的肯定，可謂實至名歸；兩年一度的「台灣陶藝獎」展覽，今年11月將於陶博館開展，將展出陳正勳質樸純粹、內斂有度的創作，讓參觀者感受當代陶藝的多元淬鍊與突破。

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