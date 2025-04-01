【自由副刊】 零雨／零雨的詩

圖◎唐壽南

◎零雨 圖◎唐壽南

．

鄉愁

．

我的鄉愁

被送到超市

躺在 規格化的

架子上

．

百香果──

那一年，野地裡奔跑的

百香果成熟了

祖母問，你口渴了嗎

．

她兩手一夾

野地的汁液流進

我的身體裡

．

冰水──

那一年，霜降下來

祖父提著玻璃瓶

把田裡結霜的冰裝入

．

他說，冬天的冰霜可以

解人間的暑熱

．

蔥──

那一年，祖母說

你到東片園拔幾根蔥

．

我不只看到蔥

我看到高麗菜，紅鳳菜

長豆架，絲瓜棚

躺在世襲的田園裡

．

一畦一畦

白色，紅色，綠色，老老實實

偎著左邊的溪谷，右邊的山崙

．

它們──

在對我說話

──那是我後來才懂得的

．

後來

我的祖父，被送到殯葬管理所

後來

我的祖母，被送到殯葬管理所

．

躺在 規格化的

架子上

．

剪頭髮

．

在靠近鬢角的地方

白髮長得特別快

大約每天長1/10公分

．

在太陽穴附近

大約每天長0.8/10公分

．

頭頂上的白髮則特別是

大規模的白

速度也超過前二者

大約每天長1.2/10公分

．

因白髮分布的不同

我的剪刀每天循線剪裁

那些刺眼的線條

．

剪到頭頂的時候

最難下手

因為角度的問題

還有我的技術

不足以勝任愉快

．

往往為了一小截白髮

陪伴著剪下五莖黑髮

．

我不知不覺步上了父親

那一條路數

．

他為了剪白髮

把前額線往後退

直退到像個禿頭

．

後來

不知他又剪去了一些

什麼

他又後退了一些

退到後來

他消失了

．

像是沒來過這世上

．

針線盒

．

針線盒裡拿出一根白線

想要縫卻不能

原來是一根白髮

．

白髮，到處藏匿──

抽屜，梳妝台，地板

書頁，皮包，衣領

．

它們怎麼能藏得這麼好

愈藏愈多，技巧如此

高超，讓人不知不覺

．

讓人不知不覺──還有

窗前一株櫻花，前幾天

還是枯枝，今天已是火紅

．

旁邊那棵欒樹，上禮拜

點點綠苔，今天一片綠蔭

．

那些啼叫的鳥兒，在枝頭跳著盪著

只聽到叫聲，看不到影子

．

叫聲──也許是

一種提醒，也許是

什麼也不是

．

我的親友

．

五十年後

我的親友前來相認了

．

不是五十年前

在我出生床邊等待的那一批

．

是前世或前世的前世

或者什麼也不是

．

他們化妝成過路人鄰居同事

醫生餐廳老闆街友大樓管理員

．

他們在一個事件裡

扮演主角配角或丑角

．

在一個是非題裡信任我

在填空題裡填上我

在申論題裡從不多說

．

在戶口名簿裡他們的名字

不存在

．

在DNA裡他們驗不出

血緣基因

．

但他們把我圍繞

把我緊緊摟住

．

把我的錢、情、身體、頭腦、三餐、工作

緊緊摟住

．

要經過五十年

我才懂得和他們相認

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