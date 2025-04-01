【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／不停止轉變的表演「中心」（下）

◎周書毅

◎周書毅

從1949年開始，台北成為台灣首都，使台灣在文化、經濟、科技、政治、教育、藝術等各領域，更多地向台北集中發展。其影響便是，除了台北人口急速上升，台灣走向國際化過程所需的各項建設，也多半以台北為優先考量。1989年後，台灣在國際體育賽事上的代稱，更是「中華台北」。在表演藝術發展上，台北除了是台灣團隊與藝術家兵家必爭之地，也是國際藝術家與團隊期待拜訪的所在，特別是過去只有國家兩廳院時，多數大型國際節目都在台北進行首演，長期下來，以台北為「中心」的發展，逐漸造成南北資源不平衡，此處所稱的資源，且包含文化藝術與教育。

位於台北的國家兩廳院在2004年行政法人化之後，有了更為獨立專業的運作。在那之前，兩廳院一如全台各地文化中心，以公務單位的方式運作，工作人員多半是非相關專業背景的公務人員，直到法人化，才得以專業化管理。十年過後，「國家表演藝術中心」成立，隨著台中歌劇院、衛武營陸續啟動，表演團隊不再僅以兩廳院為主，中南部也能擁有主軸節目，由此重新開啟表演藝術在台灣的新頁。

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儘管如此，以哪一個地方做為中心？如何與其他單位形成差異？是交由藝術總監全權策畫？還是由國家表演藝術中心內部決定發展策略與方向？仍是尚未透明化的部分。比如，當國家表演藝術中心行政法人化，有了專業工作流程，卻少了專業人才給予檢視與監督；而不同場館如果能有更明確的發展方向，也許在人才選擇上，就會有更精準的期待。因為，若無法「形成差異」，也可能導致台灣表演藝術機構出現過於相似的風貌，且會從基層開始，出現人才快速流失的現象。倘若，還加上透過績效指標（KPI）模式，以票房入座率，來評斷年度發展的成績，也將導致節目與藝術家作品的選擇過於保守。要突破這一切，需要重設目標並且深入在地連結，各場館思考國際定位的同時，也必須思考一個藝術文化「中心」不同階段的未來。

除了國家級別的藝術文化中心，台灣還設有許多地方文化中心，扮演著社區和城市連結的重要角色，並且擔負著使藝術能夠與更多生命分享的意義。而這些非行政法人化單位，該如何使表演藝術的專業管理產生變革，亦是文化部需要深思的議題。因為中心之外還有中心，不只是地理位置的中心，更是對於各類議題的包容性。如何使少數群體的聲音被聽見？亟需與時俱進的教育思維，才能走向真正文化治理之路。●

■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

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