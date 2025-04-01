【自由副刊】 王岫／最後的百科全書

◎王岫

◎王岫

國家圖書館內部空間整修、調整完工。於是我回娘家參觀一下。

果然是走文青風，漂亮的裝潢、舒適的沙發，要與近年興起的「最美麗的圖書館」名號相競爭。

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多了裝飾、沙發，自然縮減了書架。好在國圖正在興建南部分館，一些館藏，大概打包往南部倉庫送就可以了。

我二十年前服務的參考組，早在十年前，就在組織改造中，被併入「知識服務組」了，當時我已退休，雖然有點傷感，但以前圖書館中，只有最有膽識，最具服務熱忱，最熟悉館藏，能坐在參考諮詢檯上，接受讀者各種疑難雜症問題詢問的專業參考館員，已被Google取代，所以我也認清這事實。我不就是因為這樣才退休的嗎？

但十年前，至少還保持著一個「參考室」的門面，且依據傳統，設在最重要的二樓進門就可見到的空間。這次內部大整修，連參考室都被併到五樓「政府出版品」閱覽室了，大概又是一波AI浪潮來襲，連參考工具書都愈來愈少了。這年頭，出版社誰還在耗資出版資料隨時在更新、變動的工具書呢？

我巡走一下書架，參考書比起我在時的十萬大冊，大概只剩十分之一吧？我在書架上，倒還看到一套2002年出版的《大英百科全書》（Encyclopaedia Britannica）和隔鄰一套2004年出版的《世界百科全書》（World Book Encyclopedia）。這兩套世界著名的英、美百科全書。不禁撫摸它們精美的書脊。回想上世紀六十年代，圖書館尚無電腦，參考館員最倚賴的工具書，就是百科全書了。身為參考館員，我也就研究百科全書甚深，《大英百科全書》二百多年的歷史、各版本之間的差別、為什麼其書名的Encyclopaedia拼字要多一個「a」？其書名頁上為何有一株帶刺的植物──「薊」……等等故事或典故，都一清二楚的。1986年國圖從植物園舊館遷到中山南路新館時，我還奉命挑選英、美、德、日、西班牙等各國代表性百科全書購入，排列在參考室書架，大哉、美哉，相當壯觀。

然則隨著電腦、網路興起，占書架空間甚多，且內容隨時要更改的大型百科全書，逐漸停止印行，改用網路版了。這套2002年出版的《大英百科全書》就是最後一套紙本式的百科全書了。隔鄰著名的美國青少年《世界百科全書》，也在2004年版以後消失在圖書館書架了。

以前學者或教授家中書房必備一套《大英百科全書》，或是有國、高中生的美國家庭，客廳必擺置一套的《世界百科全書》，大概都被電腦或iPad取代了。

曾經面對百科全書全盛期的我，也花盡很多心力去研究它們的我，撫摸這兩套僅算是典藏用的最後紙本百科全書，也只能在心中淌下時代的眼淚了。●

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