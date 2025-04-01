【自由副刊．愛讀書】 《烏鴉與猛獁》

《烏鴉與猛獁》 趙鴻祐著，時報出版

趙鴻祐著，時報出版

趙鴻祐（1994-）短篇小說集，以八個故事描繪社會邊緣人物，他們在職場、人際、感情世界裡皆獨來獨往，甚至孤僻，卻在孤獨中孕育豐富的心靈圖像。時有奇幻幽默、時有冷靜自持，藉此拆解憤世嫉俗的情緒，層層揭示社會結構下的壓迫與傷痛。小說中的角色面對各種不對等的關係――被不合理的勞動制度壓迫的社畜、在照護失智症患者的過程中重新審視親子關係的護理員、承受「運動傷害」的學運世代……其中，〈脛骨之海〉以八仙塵爆的受創者在創傷與社會異樣眼光下艱難復原的歷程，剖析社會大眾在面對公共事件時的冷漠、獵奇心態，甚至隱含的道德審判，使倖存者的苦難無止境地延續。趙鴻祐以細膩且克制的筆觸，捕捉當代社會不願直視的暗面，讓心靈圖像愈顯豐富，透過小說凝視被忽略的傷痛，提醒讀者，在體制與社會的運作下，創傷不只是個人的問題，而是集體記憶的一部分。敘事不動聲色，卻讓不見血色的傷痕覆蓋讀者的心，其中蘊含深厚的人道關懷，為那些被社會忽略的人留下註解。（瓊枝）

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