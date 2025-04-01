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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．全球觀測站】矽谷拜拜 氛圍大不同

2025/04/01 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／趙凱喬

打小在南部就時常跟著家人走訪寺廟、持香禮拜，即便是長大離開家、獨自在台北生活，也依然會找時間去各廟宇走動，有時是祈福消災，有時為了問事解惑……雖然不到精神寄託的程度，但對於那種「慎重以對」的儀式感，以及「真實面對內心」的過程，始終讓我感到踏實。知道在宇宙某處，有那麼一位仁慈又強大的存在，傾聽著自己無法解決的疑難雜症，是一件多麼令人心安的事。

搬來美國第五年了，前兩年因疫情關係無法返台，整整兩年沒去寺廟拜拜，雖然也沒特別需要解惑或開示的事，但總覺得心裡某處空空的。於是我開始上網搜尋居住地附近、矽谷灣區的寺廟；本不抱任何期待，但沒想到，還真被我找到一間珍貴的「媽祖廟」，而且地點就在舊金山的唐人街。

不僅如此，這間媽祖廟還是從台灣北港朝天宮來的媽祖分靈，得知此資訊實在興奮，趕緊找了一天宜祭祀的好日子，帶著鮮花水果，與老公驅車前往舊金山。原以為會看到如台灣媽祖廟那般的氣派宏偉，然而，映入眼簾的，反倒比較像是某個隱身在巷弄間的祕密店家，只屬於熟門熟路的香客，沒有金碧輝煌的牌樓，沒有香火鼎盛的人潮，只有樓前數串垂吊的紅燈籠，及牆上典雅的復古壁磚。

更有意思的是，廟門口不僅安置著鐵柵門，而且還上了鎖（推測是因當地治安問題的關係），得呼叫裡面的人員幫忙開鎖才能進去，一度讓我以為是不是搞錯了地點──初次的美國媽祖廟體驗，就被這迥異於台灣廟宇的「周邊氛圍」給震撼到，一種既親切、又陌生的另類「文化衝擊」襲來，好在我隨即就能同理且適應，畢竟要在這鯊魚池般的一級城市中戰戰兢兢地生存，不得不鍛鍊出足夠的韌性與應變力，選擇落腳於此的廟方，想必更是如此。

另一處位於矽谷南灣的聖荷西「寶華禪寺」，我則曾在去年春節的大年初一時探訪，當天景象也甚是有趣──除了有眾多說著粵語的信徒之外，還可以看到許多身穿華麗傳統服飾的越南人，即便沒有著傳統服飾的，也幾乎人人盛裝打扮，高調得像是參加什麼嘉年華；雖知曉佛教在越南也是主要信仰之一，但卻從未想過他們的新年祈福是這樣的呈現方式，讓我不禁好奇，若在越南當地，過年的寺廟祭拜，民眾是否也如此隆重？又或許，這樣的氛圍其實是在異鄉文化交融之下、逐漸演變而來的獨特面貌？

在我看來，生活在這強者生存的國度及城市，每個人都努力著以自己的方式尋覓庇護。人們從陌生的時空裡尋找與家鄉的連結、在不熟悉的環境中尋得難能的熟悉，縱使它有可能與你既有的認知不盡相同，但那份對安心與踏實的追求，始終如一。

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