【家庭plus．香草隨食札記】茱莉亞甜薄荷 小空間首選

甜薄荷葉片較大、呈橢圓形，淺綠色、有皺摺，與常見綠薄荷相比，識別度高。

文、圖／蔡以倫

薄荷品種繁多，已知超過6百種。若要以「容易取得，清新甜美，涼度適中，適合食用」為標準，首推「茱莉亞甜薄荷」（Julia’s Sweet Citrus Mint，以下簡稱甜薄荷）。

甜薄荷葉片較大、呈橢圓形，淺綠色、有皺摺，與常見綠薄荷相比，識別度高。甜薄荷清涼圓潤，適合沙拉、果昔、醬汁，點綴甜點、調酒、果醋。曾用甜薄荷製作Mojito調酒，深獲好評。搭配蘋果、檸檬、洋甘菊泡花果茶，清新宜人。

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薄荷易雜交，品種混植，極易衍生變種。上個世紀，美國業餘園藝專家 James E. Westerfield，曾創造出60餘種薄荷品種。其中，茱莉亞甜薄荷便是他的代表作之一。

「Julia」這個名字，是James向何人致敬？原來是致意Julia Child，美國料理界傳奇人物，透過食譜書與電視節目，將法國料理介紹給美國家庭，影響深遠。其音調高亢、風格鮮明，使她成為家喻戶曉的「廚神」。

James生前開過民宿、餐廳，牆上掛滿Julia的照片，可見崇敬之情。附帶一提，2009年電影《美味關係》（Julie & Julia），梅莉史翠普扮演廚神，演繹生動，得到金球獎與奧斯卡女主角獎雙料提名，惜未獲獎。

年輕時也曾是樂團主唱的James，生前最愛作品是「希拉蕊檸檬薄荷」。1993年送給當年第一夫人希拉蕊，並種在白宮花園。這款登峰之作，在台灣還無緣親賞，令人扼腕。

雜交品種通常無法用種子繁殖，甜薄荷必須以扦插或分株來確保品種穩定。甜薄荷在春夏繁盛，入冬乾枯休眠。別以為植栽死去而刨棄，次春又會萌芽新生。

與綠薄荷相比，甜薄荷直立生長，不易橫向蔓延，溫和儒雅，適合盆栽種植。若家中陽台空間有限，只能選擇一種食用薄荷，那麼，我首推甜薄荷。（作者為淡水香草街屋主人）

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