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【藝術文化】北美館「時代劇場」影像展登場 探問當代紀實影像的複數演繹

2025/04/02 05:30

展覽一次展出沈昭良長期關注台灣社會人文地景，包含《台灣綜藝團》等約111件攝影作品。（記者董柏廷攝）展覽一次展出沈昭良長期關注台灣社會人文地景，包含《台灣綜藝團》等約111件攝影作品。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕北美館主辦的「時代劇場：當代影像的複數演繹」展覽，由館內策展人余思穎策畫，展出來自台、日、韓、美、英、中17位當代紀實影像藝術家作品，企圖重探科技快速發展下，攝影家們如何透過各自關注的議題，探究影像內涵與生成過程之間的變化。

周慶輝「應許之地：天地星」系列中，以大型三聯屏影像關注愛奇兒議題。（記者董柏廷攝）周慶輝「應許之地：天地星」系列中，以大型三聯屏影像關注愛奇兒議題。（記者董柏廷攝）

北美館表示，「時代劇場」隱喻影像內建構的時空演繹，透過三大子題「隱形的主角」、「轉變與重生」以及「視覺風景」，探討創作者、照相機功能、攝影與時間、影像生產之間的關係。參展藝術家包含台灣張乾琦、周慶輝、全明遠、何經泰、謝三泰、劉振祥、羅晟文、沈昭良，以及來自日本的石內都、森山大道、杉本博司、西野壯平、韓國盧純澤、美國凱薩琳．歐佩、英國安娜．里德勒、馬來西亞黃海昌、中國徐冰等人。

步入展場，首先可見杉本博司的黑白影像「劇場」與「廢墟劇場」系列作品做為序章，折射關於時間、消逝、虛實等主題，藉此呼應展覽主題。接著，「隱形的主角」探究政權遞嬗、歷史、戰亂等子題，譬如謝三泰以「再現過去」為概念，拍攝《麻流溝十五號》的劇照作品，重現當年監禁在綠島上的思想政治犯的遭遇，或如何經泰以濕版技法拍攝的〈百年不斷的人神之約〉，呈現排灣族傳統祭儀，聯繫原住民悠久的部落文化。

「轉變與重生」主題，從報導攝影的「人道精神」出發，有周慶輝「應許之地：天地星」系列作品，關注愛奇兒（身心障礙兒童）面臨的處境，除了攝影，周慶輝更訪談家庭成員、志工，老師等人，進行如劇場式的裝置影像作品；沈昭良跨越10年聚焦台灣民間廟會慶典、遶境、移動式歌舞、婚喪喜慶場合的《台灣綜藝團》，透過人物的樣貌與生活風俗，帶出台灣社會的特殊文化地景。「視覺風景」則納進羅晟文的《看路》，透過影像以及平面攝影，關注動物遭路殺的議題，反思人類開發與現代公路對環境造成的改變。

展覽即日起至7月13日在北美館登場。詳詢北美館官網。

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