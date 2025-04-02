自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台文館「意料之外神展開」 來場文學銀幕奇幻之旅

2025/04/02 05:30

國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁（左起）、導演黃玉珊、作家蔡素芬、李昂、國藝會董事長林淇瀁、台文館長陳瑩芳、春暉映像執行長孔繁芸等人合影。（台文館提供）國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁（左起）、導演黃玉珊、作家蔡素芬、李昂、國藝會董事長林淇瀁、台文館長陳瑩芳、春暉映像執行長孔繁芸等人合影。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣文學館主辦的「意料之外神展開：踏上文學銀幕奇幻之旅」，以台灣文學改編成影視作品為主題策畫展覽，帶領觀眾一探文學改編電影的多重可能性。此外，文化部長李遠更將自己珍藏多年、掀起電影新浪潮的「白鴿計畫」筆記本、原版海報、劇本、企畫書等貴重文物，提供展覽陳列，亦將悉數捐贈給台文館。即日起至11月23日，於台文館展覽室D登場。

文化部長李遠將自己珍藏多年、掀起電影新浪潮的「白鴿計畫」筆記本捐贈予台文館展出。（台文館提供）文化部長李遠將自己珍藏多年、掀起電影新浪潮的「白鴿計畫」筆記本捐贈予台文館展出。（台文館提供）

台文館館長陳瑩芳致詞時表示，「文學是影視、圖像、音樂、遊戲、戲劇的故事發動機，文學作品的完成絕不是終點，而是另一部作品的起點，希望大家共同為文學跨域努力。」她強調，此展覽籌備4年，延續過去4檔展覽所累積的基礎，橫跨由日治、戒嚴、解嚴時期到全民追劇的當代，共計約100件文物、71部影視片花、10首文學金曲。

展覽不僅關注近代的影視改編趨勢，更將視野拉回到日治時期，讓觀眾從黑白默片出發，一路走過台語片黃金年代、瓊瑤時期三廳電影、武俠片風潮，直至1980年代台灣新電影浪潮，開創新的電影形式與語言，朱天文〈小畢的故事〉、黃春明〈兒子的大玩偶〉、白先勇〈玉卿嫂〉、廖輝英《油麻菜籽》等文學作品紛紛搬上影視舞台，尤其是青春或女性成長類型作品，至今仍影響如《花甲男孩轉大人》、《俗女養成記》、《天橋上的魔術師》等影視劇作。

同時也邀請觀眾走入經典電影場景、編寫對白、獻聲為主角重新配音，並爬梳不同年代電影主題曲，搭配文學作品改編電影劇本、手稿與相關器物等，邀民眾一探文學與影視的精采連結。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應