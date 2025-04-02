【藝術文化】台文館「意料之外神展開」 來場文學銀幕奇幻之旅

國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁（左起）、導演黃玉珊、作家蔡素芬、李昂、國藝會董事長林淇瀁、台文館長陳瑩芳、春暉映像執行長孔繁芸等人合影。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣文學館主辦的「意料之外神展開：踏上文學銀幕奇幻之旅」，以台灣文學改編成影視作品為主題策畫展覽，帶領觀眾一探文學改編電影的多重可能性。此外，文化部長李遠更將自己珍藏多年、掀起電影新浪潮的「白鴿計畫」筆記本、原版海報、劇本、企畫書等貴重文物，提供展覽陳列，亦將悉數捐贈給台文館。即日起至11月23日，於台文館展覽室D登場。

文化部長李遠將自己珍藏多年、掀起電影新浪潮的「白鴿計畫」筆記本捐贈予台文館展出。（台文館提供）

台文館館長陳瑩芳致詞時表示，「文學是影視、圖像、音樂、遊戲、戲劇的故事發動機，文學作品的完成絕不是終點，而是另一部作品的起點，希望大家共同為文學跨域努力。」她強調，此展覽籌備4年，延續過去4檔展覽所累積的基礎，橫跨由日治、戒嚴、解嚴時期到全民追劇的當代，共計約100件文物、71部影視片花、10首文學金曲。

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展覽不僅關注近代的影視改編趨勢，更將視野拉回到日治時期，讓觀眾從黑白默片出發，一路走過台語片黃金年代、瓊瑤時期三廳電影、武俠片風潮，直至1980年代台灣新電影浪潮，開創新的電影形式與語言，朱天文〈小畢的故事〉、黃春明〈兒子的大玩偶〉、白先勇〈玉卿嫂〉、廖輝英《油麻菜籽》等文學作品紛紛搬上影視舞台，尤其是青春或女性成長類型作品，至今仍影響如《花甲男孩轉大人》、《俗女養成記》、《天橋上的魔術師》等影視劇作。

同時也邀請觀眾走入經典電影場景、編寫對白、獻聲為主角重新配音，並爬梳不同年代電影主題曲，搭配文學作品改編電影劇本、手稿與相關器物等，邀民眾一探文學與影視的精采連結。

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