【藝術文化】國台交新團長就職 歐陽慧剛：深化教育、拓展國際能見度

國台交代理團長林麗如（左起）在文化部政次李靜慧監交下，將印信交給新任團長歐陽慧剛。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部所屬國立台灣交響樂團，昨（1）日在國台交霧峰辦公室進行新舊任團長交接典禮，由文化部政務次長李靜慧監交，新任團長實踐大學音樂學系教授歐陽慧剛從代理團長林麗如手中接下印信，象徵樂團發展邁向新篇章。

李靜慧表示，迎接80週年的國台交，是台灣歷史最悠久的交響樂團，在此重要里程碑上，將承擔更大的文化使命，歐陽慧剛不僅具備深厚的音樂專業，更擁有豐富的學術與行政經驗，且長期致力於推動台灣作曲家作品，積極推廣至國際舞台，相信在歐陽慧剛的帶領下，將持續讓本土作品在國際樂壇發光發熱。

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歐陽慧剛則表示，國台交在前團長劉玄詠帶領下，已蛻變為全國平均年齡最年輕的職業交響樂團，未來將在歷任團長的成就之上，進一步強化演奏藝術、推動音樂美學創新、深化教育扎根，並持續拓展國際能見度。

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