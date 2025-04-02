【藝術文化】南美館新館長上任 龔卓軍：與館員一起為新局面努力

南美館董事長游文玫（左）頒發聘書予新任館長龔卓軍。（南美館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館第5任新館長龔卓軍，昨（1）日正式到職，南美館董事長游文玫頒發聘書。龔卓軍表示，將與館員一起為全新局面的南美館努力，從美術館出發，向外散播藝術種子，與台南藝文城市共生共榮，同時持續朝建構台灣美術史努力，培養與城市共生的當代藝術視野，實現讓台南連結國際藝術的願景與使命。

龔卓軍原任台南藝術大學藝術創作理論研究所專任教授，也是藝術創作者及知名策展人，《藝術觀點ACT》季刊召集人，著有《交陪美學論：當代藝術面向近未來神祇》等多本著作；於2018年以「近未來的交陪—2017蕭壠國際當代藝術節」獲第16屆台新藝術獎年度大獎；2021年主編《獵人帶路：曾文溪溯源影像誌》獲得第45屆金鼎獎非文學圖書獎；擔任總策展人的「2022 Mattauw大地藝術季：曾文溪的一千個名字」，更獲日本 GOOD DESIGN AWARD 2023金獎標章。

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