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【自由副刊】 吳晟／讓土地呼吸 － 多留綠地、多種樹

2025/04/02 05:30

圖◎薛慧瑩圖◎薛慧瑩

◎吳晟 圖◎薛慧瑩

吳晟，在溪州國中草坪。（林煜幃攝影）吳晟，在溪州國中草坪。（林煜幃攝影）

1

我任教三十年以至退休的溪州國中，校園最獨特、最受稱讚、喜愛的，是辦公大樓前面，那一大片碧綠如茵、寬闊的大草坪，及大草坪二側各一排綠意盎然、濃蔭密布的大樟樹。整體格局開朗清幽；漫步其中，總會讓人興起舒適怡悅之感。

我總以身為溪州國中一分子為榮；而這份榮耀感，具體投射在這片美麗的校園。

有美的環境，才有美麗的故事呢？還是有美麗的心靈，才能造就美麗的環境？應該是二者相輔相成、相得益彰吧！

這樣美麗的校園，當然不是一朝一夕營造而成；而是歷經多任校長用心規畫，一屆又一屆全校師生共同參與、逐年改善，才有今日人人稱道的風貌。

溪州國中主體建物，基本上很「單純」，即校門口正面、一排二樓辦公大樓，及左右二側各一排三層樓教室大樓，形成大型三合院式的空地廣場，就是這片大草坪。

這片大草坪，並非憑空而來，不是原初建校時的設計，而是有其演變故事，但很少人知悉其由來，或有興趣探問。

我知之甚詳，感受甚深。

1969年7月，我服完一年「預備軍官訓練」期滿，返回屏東農專重修，半工半讀，1971年2月修滿學分，很幸運，在溪州公路局候車亭準備搭車北上工作，巧遇高中時期一位國文老師任世公，我向他打招呼，一起上車併坐，他還記得我這位愛寫詩的學生，印象良好，得知我剛從農專「畢業」，邀我返鄉任教。原來他已擔任多年溪州國中校長。交代人事室發給我聘書之後沒幾日，他即遠調他校。

繼任的賀玉琴校長，到任不久，很快察覺到一項嚴重干擾教學的設施。直接說，現今這片大草坪，原先是水泥地運動場，含籃球場。每天都有好幾堂體育課，數班合上，乒乒乓乓打球聲、叫喊聲，可想而知，必然大大「吸引」課堂內學子分心，大大影響教學品質。

怎麼辦？賀玉琴校長和家長會密切商量，一致共識，只有另覓運動場。

溪州國中四合院形校區，大門口設在西面，鄰大馬路，北面緊鄰溪州鄉農會；東、南二面則是廣闊的台糖甘蔗地，有發展空間可以爭取。

這時的家長會長，是溪州街上德高望重的中醫師林昆倫，是我父親地方上的伙伴，也是我們家人常問診的家庭醫師。

我多次見到賀校長到診所找林會長、或林會長約幾位家長會委員到校長室共同商討，一起奔走，去找有力人士出面、去台糖公司協調。

歷經二、三年不辭辛勞的奔波、鍥而不捨的爭取，台糖公司終於將連接校園、東邊那片甘蔗園，約二公頃，劃歸給溪州國中做為運動場。

校園運動場普遍稱為大操場，亦即「草場」的意思。整地，規畫跑道、設置籃球場之外，最重要的是，種草、種樹。

全校師生總動員。大部分是利用體育課、或自修課時間，老師帶著班上的學生，整地、搬草皮、種草皮、灑水；每天早自習，也有各班值日生，拉起水管、提著水桶，來來往往，為草皮澆水。

我當然不落人後，直接勞動。每天看著這些勤快的勞動身影，青翠大操場的景象逐漸開展，深受感動，充滿希望與喜悅，逐漸醞釀而成〈草坪〉這首詩。

一首詩的創作根源，尤其是寫實的作品，往往和時代背景有密切連結。

那麼，創作〈草坪〉這首詩作，關乎什麼時代背景呢？

2

〈草坪〉這首詩作，發表於1979年12月號《台灣文藝》；首段：

深秋了／秋得很深很深了／終於不能抗拒謠傳和恐懼的落葉／都在竊竊讚歎／遙遠的異國／隨處是宜於閒步的草坪哪／／秋風般吹起的讚歎中／紛紛傳遞無限嚮往的訊息／紛紛和自己的祖先說再見／不願將眼光／稍稍注視自己的國土

是怎樣的「謠傳」和「恐懼」，紛紛傳遞對異國的無限嚮往，不願注視自己的國土？

必須簡略回顧，激發我創作這首詩作的1970年代，台灣時局。

1949年中國國民黨從中國大陸全面撤退到台灣，接收日本統治權，將台灣當做反攻大陸的跳板，反共最高國策，實施戒嚴專制。在我求學階段，從小學到大專畢業，亦即1950到1970年，整整二十年間，正是「一切為反共」的年代。反攻大陸的標語隨處可見，反共歌曲隨處唱，反共文學充斥文壇，乃至全校師生都得觀賞「愛國」電影，「在英明的領袖 蔣總統領導之下，消滅萬惡共匪，解救大陸苦難同胞」，幾乎是作文、演講比賽一致的「結論」。

然而，在「仇匪」、「恨匪」的教育彌天蓋地、壓迫之下，「恐共症」同時在暗中滋長、傳染，很多上層人士、有能力的人，一面正義凜然倡導反攻「舊大陸」（中國），其實背地裡偷偷嚮往「新大陸」（如美國、加拿大……），想盡辦法為自己、為子女、為親人，拿綠卡、楓葉卡，辦理移民手續。

站在上位，享榮華富貴，帶頭呼口號，但打從心底根本不相信自己呼的口號，根本對台灣沒有信心。

七○年代，國際形勢（台灣局勢）大變化，移民風潮更是迅速蔓延。

1971年10月25目，聯合國的「中國」代表權，由「中華人民共和國」所取代，「中華民國」政府堅持「漢賊不兩立」的立場，「憤而退出聯合國」，從此，世界各國陸續宣布和中國建交（和台灣斷交），斷交新聞應接不暇，一波未平一波又起，外交部形同「斷交部」，將台灣逐步推向「國際孤兒」的處境。到1979年「中美斷交」（其實是中美建交，台美斷交），並廢除共同防禦條約，斷交風暴達到最高潮，移民風潮也達到最高潮。

正是這樣風雨飄搖的時代背景下，我寫了一系列組詩「愚直書簡」及多篇〈向孩子說〉，集中發表於1970年代末，主題明確，多重思辨、探索移民風潮的社會衝擊。更重要的是，傳達「自己家鄉自己愛護」的堅定信念。例如：

雖然，有些人不願提起／甚至急於切斷／和這張地圖的血緣關係／孩子呀！你們莫忘記／阿爸從阿公笨重的腳印／就如阿公從阿祖／一步一步踏過來的艱苦

──〈番薯地圖，1978，05〉

〈草坪〉詩作，反覆叮嚀、期許家鄉子弟，近乎苦口婆心，並相互勉勵：

「你們也知道／別人的草坪，再怎麼美麗／還是別人的草坪／孩子呀！不必欣羨／我們一起認真來開闢／一大片一大片／青翠而乾淨的草坪」

「即使秋得很深很深了／終於不能抗拒謠傳和恐懼的落葉／紛紛走避／我們仍然要信賴／大地的溫暖，泥土的慈愛／種子，必然有發芽的一天／幼苗，必然能挺拔地成長」

3

1979年8月，溪州國中校長賀玉琴調任他校，從爭取到台糖地、整地、規畫跑道、籃球場、全面種植草皮……整整八年，新式大運動場，大致完成，可以使用。

繼任的程為山校長，一面繼續綠化大操場、種樹、種草皮，一面尋思，和同事討論，辦公大樓前面這片水泥地運動場，如何處理。

不少同事傾向保留水泥地廣場，只要拆除籃球架等設施，比較「乾淨」，還可以做為某些活動場地。

我和另一位美術老師，提議刨除水泥地，改種草皮，只要四周留水泥地步道，形成四方形大草坪。有幾位同事附議。

這個方案，在我醞釀〈草坪〉詩作的時候，腦海中就已經清楚浮現青翠碧綠的畫面。

我以移居日本、紐西蘭、加拿大、美國的親朋好友，寄回他們居家附近的楓紅行道樹卡片、社區公園綠地、就讀學校的大草坪美照，做為願景。

1980年秋季，我應美國愛荷華大學國際作家工作坊之邀，訪問四個月，在愛荷華城、在各地參訪的時候，除了文學交流，我最留意的是，社區、學校，遍處的大樹、大草坪。

我們居住愛荷華大學附近五月花公寓大樓，面對一大片樹林，早晨、傍晚，我經常獨自來這裡散步，寫了系列〈異國的林子裡〉等詩作。

1981年初，返國、回校任職，我再次向程為山校長建言，應該是不謀而合吧，校長終於拍板，決定採用我們的方案，刨除水泥、砂石級配，大量填上土壤。

全校師生一起勞動服務，整地、種草皮，興致高昂。

在水泥崇拜開始盛行的1980年代，程校長「反其道而行」，做出這樣的決策，真是不容易。

1985年9月，程為山校長調任他校，陳佳聲校長繼任。

佳聲校長書法造詣精湛，文化底蘊深厚，一向看重環境的綠化、美化，持續進行大操場、大草坪的植草工程。

我印象最深刻、最有趣的是，每年「三八婦女節」女生放假，佳聲校長以身作則，穿著運動衫、布鞋，和全校男性教職員做伙，帶著全校男生，一起動手搬土整地、植樹、種草皮，個個都做得又起勁又興奮，這個活動通常延續到3月12日植樹節，很有意義。

在全校師生悉心照料下，大操場、大草坪的整地、植草工程，大致底定，當時二排教室大樓前各有一排樹木，一邊是木棉、另一邊是鳳凰木，有次和佳聲校長在草坪邊聊天，他覺得太單一，我趁機以生物老師身分，表達意見，這二種落葉性植物，大都是為了賞花，樹齡不長、遮蔭性不良，建議在大草坪二旁，各種一排樟樹，形成林蔭道，佳聲校長也有同感，不久即種植，更增添盎然綠意。

退休以來，偶爾在假日悄悄返回校園，在這片寬闊大操場、大草坪，散散步、眺望一番，心曠神怡，又有許多人情往事足堪回味。

4

草坪與水泥廣場有什麼差異？我最大的感受是，年輕的父母會帶小孩、年長的阿公阿媽會帶孫兒來草坪玩耍、翻滾、奔跑，不怕摔倒，但水泥廣場可以嗎？哪堪小小撞擊。

多看綠地綠樹、多看遼闊遠方，是增良眼力、減輕近視的法寶；每天瞭望青翠柔軟、欣欣向榮的草坪，賞心悅目，心胸不自覺舒暢開展。尤其是酷熱夏季，相對於水泥廣場，熱氣蒸騰，升高氣溫，加速地球暖化；草坪多麼溫柔，散發芬芳的清涼。

鋪設柏油、水泥廣場，唯一的「優點」是不必整理，「一勞永逸」；草坪唯一的「缺點」，是必須有人定期推割草機除草等維護工作。

但，土地是有生命的有機體；水泥廣場封鎖土地，危害多矣！讓土地不能呼吸，會窒息死亡；不能吸收雨水，只能任其流入排水溝、地下水道，白白浪費；瞬間豪大雨往往排不及，造成水災的機率更大，循環使用更少；也不能吸收露水、溼氣，只能化為熱氣蒸發。

草坪、泥土地，會順暢呼吸，吸收二氧化碳轉化成氧氣呼出來；吸收水分存入大地，經土壤過濾，變成地下水、溪流水，水資源不斷重生。

溪州國中校園草坪的由來，雖然只是小小的「故事」，卻是很重要的自然觀念，造就出來的美好環境。多麼希望提供給各級學校、各級行政機關首長，及各地大大小小宮廟、商場、大工廠的環境「建設」，重做省思，多留綠地、多種樹的道理。●

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