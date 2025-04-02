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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 卓璽／陷阱

2025/04/02 05:30

◎卓璽◎卓璽

◎卓璽

曾經，我在山林中安置一個陷阱，學著兄長與族人的模樣，希望能捕獵到什麼，幻想自己是泰雅勇猛的獵人。春天，陷阱間長出了嫩草，夏秋之際，枯葉層層覆蓋，而它始終空無一物。我不斷去查看，像山林中的靜獵者，等待命運的賞賜。然而冬天來臨，我窩在被窩裡，竟把它忘了。多年後回望，那個陷阱其實從未捕獲過獵物，卻捕捉了我童年的盼望與執著。或許，它仍靜靜埋在落葉與泥土下，孤獨地鏽蝕，最終與山融為一體。泰雅族的孩子生來與山林相依，我以為成為獵人需要帶回戰利品，卻不知「等待」本身，就是一場與自然的對話。陷阱或許被遺忘，但山記得我們，記得那些仰望與探尋的目光。有些事物會消亡，但有些記憶，早已刻進靈魂，與土地一同生息。●

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