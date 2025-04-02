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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】因材施教 才是真教育

2025/04/02 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／慧音

教育體制一直是大家很關心、不斷在探討的話題，但焦點不外乎是放在怎麼樣的評分標準、測驗方式對學生才是最好的，除了考試成績，近年來也增加了很多參與競賽及各類活動的加分制度，綜觀上述，大家有沒有發現，不管再怎麼改革，始終仍是圍繞著分數這件事在打轉，事實上，我們一直被困在「分數」這個框架中。

儘管一直強調不要用分數標準去看待孩子，學校不得公布名次，但會頒發獎狀，孩子其實都知道前5名是哪些同學，有些老師認為提供分數級距這件事，也會對孩子造成影響，所以不特別提供，但孩子其實也都看得到其他同學的分數。我們真的改變了「分數」這件事對孩子的學習影響力嗎？他們真的有因為不公布名次、成績，在學習上獲得了更好的心理支持及幫助嗎？這真的很值得省思。

我個人很喜歡一個部落客，家裡面有兩個小孩，哥哥好勝心強，學習快速且做事謹慎沉穩，反之，弟弟個性與哥哥截然不同，他們的父母很清楚，若是以目前國內教育標準來判定的話，弟弟自然而然就會被歸類為以前所謂B段班的孩子，他們覺得弟弟很幸福，可以出生在他們家，父母親願意花費時間及金錢陪伴、引領他們適性發展，而不是被分數定義人生。

我的大兒子很幸運，在求學過程中，總是能遇到用心良苦教育孩子的老師。他的中年級導師曾說，大部分的孩子都是偏才，有自己的屬性和特質，我們要做的是陪伴並引領孩子走向他們的道路，而不是期望他們每個人都能成為全才的孩子，不管學習什麼都可以呈現完美的結果，這樣的孩子其實少之又少。

他的低年級導師也曾與家長分享，要把目光放在孩子的長處上，讓他們可以發揮得更好，而不是把焦點放在他們的短處上。舉例來說，低年級的孩子需要學習注音，但有些孩子真的盡力了，即便結果不盡理想，也不用過度反應，畢竟中年級後就開始全面閱讀並書寫國字了，這也是可以接受的。她跟家長說明，她對每個孩子的標準不同，如果她觀察到孩子已經很用心在書寫作業，呈現出來的字體仍無法符合期望，考量每個孩子的能力不同，她還是會給予良好的分數，況且即使是同年齡的孩子，也是有發展快慢的差異，努力的過程更值得重視，而不僅僅是看待成果而已。

上述這兩位老師的做法，不正是所謂的因材施教嗎？老師真心想要教導學生，在學校與孩子朝夕相處，站在第一線看著孩子的成長，因此，比起許多制定政策、推動教育改革的學者、專家，這些用心在教育孩子的老師，反而更能了解孩子真正需要的教育是什麼。

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