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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．一人一故事】男人的內在革命

2025/04/02 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

文／呂政達

那天在林口住宅，晚飯時間，我坐在沙發就著盤子準備吃飯，房內的兒子突然一聲吼叫，下一秒，身經百戰的老婆逃進房間，兒子邊吼邊衝出來，被男看護制伏，跌坐在我面前，眼睛卻看著我。

接下來，我只記得我趕快逃進房間，忙亂間聽見盤子摔破。但老婆說，我也跟著兒子大叫，我說：「有嗎？我一點也不記得。」事後，我努力回想我的心理狀況，事發的時候，我對兒子吼著：「你都這麼大了，還要這樣嗎？你這樣爸爸很傷心。」接著當兒子看向我時，我選擇逃走。生理學和心理學所說，對急性壓力的「戰鬥或逃跑」的反應，在那幾秒內我全都用上。

進一步分析我處理壓力的模式，我承認我是過度反應的類型，因為壓力引起的焦慮，又讓我的身體陷入各種症狀。第一時間，我真的有股抓住兒子的衝動，但後來他愈來愈強壯，我們愈來愈衰弱，這絕對不是最佳的選項。是的，如果你看到一隻犀牛對著你衝過來，你會跟他談親情、講道理嗎？

幾天後，老婆傳來一篇精神科醫師的文章，標題叫做〈男生的壓力開關：為什麼他們不是失控，就是沉默不語？〉，簡單的說，仍是大腦某種物質來不及反應的緣故。

我不想把我的過度壓力反應，全部歸因於大腦，否則就沒有改變的可能了──雖然我知道，到了這把年紀以後，改變變得很難很難。

我想起好多年前，讀女性主義大師史坦能的《內在革命》，談的雖然是女性的自尊和自信，但給我的啟發是「改變還是可能」，我們習慣向外去探索世界，卻疏於探索原本應該最熟悉的內在自我。史坦能的另一本書書名更直接，就說《行動超越言語》。

男人的內在革命要從哪裡開始？他們告訴我，先給自己緩衝時間。不要想太遠，先做到第一步。

深呼吸吧，下一次面對兒子，不要戰鬥，也希望不要逃跑。

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