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【藝術文化】北藝中心精選3音樂劇1獨角戲 精采原創強檔本月起輪番上演

2025/04/03 05:30

北藝中心董事長王文儀（後排左4）宣布北藝中心上半年4檔嚴選協辦節目皆擁著「英雄旅程」的核心概念。（記者董柏廷攝）北藝中心董事長王文儀（後排左4）宣布北藝中心上半年4檔嚴選協辦節目皆擁著「英雄旅程」的核心概念。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕北藝中心主辦北藝嚴選節目之餘，同步挑出4檔協辦節目做為北藝中心國內精選，含括3檔音樂劇以及1檔獨角戲，題材包含性別議題、家國歷史、職人故事以及童話改編等，將於4月至6月，在北藝中心輪番演出。

《呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事》融合重金屬、藍調、鄉村、爵士與哥德搖滾等曲式，適合大小朋友共同欣賞。（林俊永攝，唱歌集提供）《呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事》融合重金屬、藍調、鄉村、爵士與哥德搖滾等曲式，適合大小朋友共同欣賞。（林俊永攝，唱歌集提供）

北藝中心董事長王文儀表示，除了國際級的「北藝嚴選」節目外，北藝中心也注重國內製作的推廣，因此積極透過合、協辦模式，提供表演團隊實質支持，協助創意落地，兼顧藝術性與商業發展。4檔節目雖然類型各不相同，但擁著同一個名為「英雄旅程」的核心，「這4個精采的原創劇本，角色與情節都經歷了冒險旅程與自我蛻變，演員精湛的表現，更是在排練場的自我淬鍊。這些作品以守護著觀眾的心情創作，讓我們迫不及待跟藝術家們一起踏上英雄之旅。」

4檔北藝中心精選節目，包括將家國歷史與個人同志情感捏在手心，經歷成長蛻變的獨角戲《灰男孩》，以及3檔音樂劇：經歷輝煌時代，如今沒落的偶像男孩團體在中年再度出發，告別懊悔，勇於追夢的心境之作《老男孩》；改編自同名影集，講述打火英雄在火場中衝鋒陷陣情境的《火神的眼淚》；少年追逐搖滾夢，經歷偶像迷思、自我認同、打擊與幻滅等心路歷程的親子音樂劇《呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事》。

值得留意的是，3檔音樂劇分別由知名的音樂劇作曲家康和祥、張清彥，以及王希文作曲，融合豐富多元風格、東西方音樂語彙，以及台灣在地故事，其中，《呱》劇更融合重金屬、藍調、鄉村、爵士與哥德搖滾，觀眾可透過節目一窺台灣音樂劇作曲家蓄積的多元創作能量。詳詢北藝中心官網。

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