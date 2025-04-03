【藝術文化】史博館建館70週年 典藏文物庫房開工動土

國立歷史博物館新建典藏文物庫房，在新北市中和區舉行開工祈福儀式，文化部長李遠（左2）持金鏟動土。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕迎接國立歷史博物館建館70週年，館方在新北市中和區新建「典藏文物庫房」，昨（2）日由文化部長李遠主持開工祈福儀式；館長洪世佑表示，這是行政院核定的「國立歷史博物館升級發展計畫」子計畫，將興建地下1層、地上5層，總樓地板面積約1,515坪，工程費約4.16億元，預計2027年完工，滿足文物典藏、修護與研究等需求。

文化部指出，史博館在1955年創立，起初館藏不豐，陸續透過政府撥交、各界捐贈、館方購藏等多元管道，如今已有5萬8,158個組件藏品，收藏國畫、書法、西畫、玉石、陶器、瓷器等19類文物，包括史前彩陶、商周甲骨青銅器、唐三彩、石刻佛雕、玉器、民初家具戲偶、當代書畫等，古今兼備、深具民間性與生活性。

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建築師吳承軒說，「典藏文物庫房」規畫專屬的典藏空間，也配置登錄檢疫、消毒除蟲、靜置暫存、修護室、攝影室等，兼具防蟲、防火、防水、防盜、防震功能，創造穩定、適當的濕度環境，做好文物典藏並建立完整的修護軌跡。

李遠表示，「一個博物館的身世，就是一個城市的身世；一個城市的身世，就是一個國家的身世。」史博館座落於台北市植物園已70年，從文化部前部長龍應台起，構思修復與升級工程，歷經5任部長的推動，史博館文物也在2017年整建工程時，經過310天的包裝整理、累計3,813公里大規模搬遷至各地合作庫房。

李遠強調，等待70年的新家終於要蓋了，感謝所有推動典藏文物庫房的人士。

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