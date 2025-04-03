自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】史博館建館70週年 典藏文物庫房開工動土

2025/04/03 05:30

國立歷史博物館新建典藏文物庫房，在新北市中和區舉行開工祈福儀式，文化部長李遠（左2）持金鏟動土。（記者陳奕劭攝）國立歷史博物館新建典藏文物庫房，在新北市中和區舉行開工祈福儀式，文化部長李遠（左2）持金鏟動土。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕迎接國立歷史博物館建館70週年，館方在新北市中和區新建「典藏文物庫房」，昨（2）日由文化部長李遠主持開工祈福儀式；館長洪世佑表示，這是行政院核定的「國立歷史博物館升級發展計畫」子計畫，將興建地下1層、地上5層，總樓地板面積約1,515坪，工程費約4.16億元，預計2027年完工，滿足文物典藏、修護與研究等需求。

文化部指出，史博館在1955年創立，起初館藏不豐，陸續透過政府撥交、各界捐贈、館方購藏等多元管道，如今已有5萬8,158個組件藏品，收藏國畫、書法、西畫、玉石、陶器、瓷器等19類文物，包括史前彩陶、商周甲骨青銅器、唐三彩、石刻佛雕、玉器、民初家具戲偶、當代書畫等，古今兼備、深具民間性與生活性。

建築師吳承軒說，「典藏文物庫房」規畫專屬的典藏空間，也配置登錄檢疫、消毒除蟲、靜置暫存、修護室、攝影室等，兼具防蟲、防火、防水、防盜、防震功能，創造穩定、適當的濕度環境，做好文物典藏並建立完整的修護軌跡。

李遠表示，「一個博物館的身世，就是一個城市的身世；一個城市的身世，就是一個國家的身世。」史博館座落於台北市植物園已70年，從文化部前部長龍應台起，構思修復與升級工程，歷經5任部長的推動，史博館文物也在2017年整建工程時，經過310天的包裝整理、累計3,813公里大規模搬遷至各地合作庫房。

李遠強調，等待70年的新家終於要蓋了，感謝所有推動典藏文物庫房的人士。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應