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【藝術文化】百年原殤系列4/5播出 原民視角重構3大歷史事件

2025/04/03 05:30

每個歷史事件皆以原住民為主體，透過口述歷史、田野調查、文獻考據等，製作60分鐘紀錄片以及30分鐘的劇情短片。（記者董柏廷攝）每個歷史事件皆以原住民為主體，透過口述歷史、田野調查、文獻考據等，製作60分鐘紀錄片以及30分鐘的劇情短片。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由原住民族委員會與財團法人原住民族文化事業基金會歷時3年產製的「百年原殤」系列作品，以原住民族3大重要歷史事件，「Cepo’ 戰役」、「太魯閣族抗日戰役」、「大豹社抗日戰爭」為題，邀請6位導演拍攝紀錄片與劇情短片，透過原住民視角重構歷史敘事，深度揭露被主流史觀忽略的歷史面向。

原文會表示，「百年原殤」系列以原住民族為主體，透過文獻考據、口述歷史、採訪部落耆老、專家學者研討，以及田野訪談等，完整呈現3起重大歷史事件的原貌以及影響。「百年原殤」系列內容涵蓋描述Cepo’ 戰役的紀錄片《流離之岸》與劇情短片《混濁》、描述太魯閣族抗日戰役的紀錄片《抵禦之山》與劇情短片《抉擇》、描述大豹社抗日戰爭的紀錄片《重燃之燼》與劇情短片《虹霧》。

其中，由勒嘎．舒米執導的《流離之岸》考掘1877年清軍以招撫為名，誘使阿美族部落族人聚集於秀姑巒溪出海口（Cepo’）區域，隨後發動閉門屠殺，造成大量傷亡；楊鈞凱執導的《抵禦之山》透過原住民耆老們追憶百年前祖先為土地而戰的血淚歷史；曾宇平、高俊宏執導的《重燃之燼》回探1900年至1907年間位於大豹溪流域的泰雅族大豹社部落，面對日本總督府施行的「理蕃政策」，展開長達8年的奮戰。同系列劇情短片包括勒嘎．舒米導演的《混濁》、蘇弘恩導演的《抉擇》、簡學彬導演的《虹霧》亦將同步於4月5日起在原視及Taiwan Plus平台播出。詳詢原文會官網及臉書。

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