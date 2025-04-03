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【藝術文化】新美館下週試營運 4/25開館6月底前免費
新北市美術館將於4月25日開館，4月8日至13日試營運。（記者賴筱桐攝）
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市美術館將於4月8日至13日試營運，期間開放3檔展覽，4月25日開館，4月26日起至6月1日，園區連續6個週末舉辦開館系列活動，包括建築光雕、燈光造境、表演節目、主題市集，首個週末還有煙火秀，6月底前全民免費入館參觀。
新北市文化局長張䕒育指出，新美館以「全民美術館」為定位，提供多元藝術體驗與公眾服務，不僅是藝術展示空間，更是一座促進社會對話與文化交流的城市美學核心。開館推出4檔展覽，包括「往來／照見」典藏研究展、「基進城市」國際主題策畫展、「新店男孩：Don’t Worry, Baby」大型影像創作，以及「再自然不過的事」親子互動展。
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新北市長侯友宜表示，新北市擁有深厚的人文底蘊，首座公有美術館誕生，象徵文化建設的重要里程碑，更是一座對全民開放、全齡友善的藝文場域；選址在鶯歌，除了結合當地豐厚的陶藝文化，也注入當代藝術思潮，打造國際性的美學廊帶，希望帶動經濟產業與藝文發展。
6月底前免購票入場，門票制定參考國內美術館，分為全票100元、團體票75元、優待票50元及免購票對象。
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