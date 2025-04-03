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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．婚姻研究院】照顧特殊兒 感謝神隊友

2025/04/03 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／彩虹

看著兒女漸漸長成大人的模樣，回想這麼多年風雨同舟的日子，內心百感交集，最要感謝的是我的神隊友──先生，與我相濡以沫、共患難才能撐到今天。

20年前隨著女兒呱呱墜地的那一天開始，從此我和先生被養育孩子和家務、工作忙得像陀螺一樣轉不停。先生很有責任心，下班後搶著做飯、洗衣、帶孩子。記得女兒3個月左右時，她日夜顛倒，夜裡精神百倍，要我們陪她玩，先生很體貼我，要我去睡，他強打精神顧小孩，想到先生白天還要上班，我也於心不忍，於是整晚我們輪流去睡覺，這樣熬過許多個夜未眠的日子。

沒想到兩年後兒子的出生，又給了我們一個最大的難題。他兩歲多還只會叫爸爸媽媽，眼神很少與人接觸，跟老大相比發展差很多，心急的我帶去醫院做早療評估，鑑定結果是各方面發展遲緩，而且輕度智能障礙。醫院要安排兒子做職能、物理、語言治療。評估報告對我們猶如青天霹靂，使我無法接受，也充滿自責，覺得原罪就是我，回想在兒子一個多月時，因為我沒照顧好，他曾經從床上摔下去。

夜晚我無法入睡，默默流淚，先生個性樂觀又堅強，他安慰我、開導我，說跟那次摔倒沒有關係，追究原因沒有任何意義，我們應該積極帶孩子做復健，幫助他進步成長。先生的話像定海神針般，讓我鼓起勇氣面對困難，不管颳風下雨，我們帶著兒子做復健，回家後，換我們當復健師繼續訓練兒子。

養育特殊兒比一般孩子要辛苦很多倍，18年來我們從沒放棄過他，一直在訓練他、教導他、陪伴他，因為他的一小步就是我們的一大步。在無數次我感到疲憊、焦慮孩子的未來時，先生總在旁邊支持我、鼓勵我，說孩子跟他自己比，已經進步很多了，自我照顧的能力也增強了，在某些方面甚至比一般孩子更聽話，雖然有時情緒控管不好，但頻率已經減少，這些都是我們多年來堅持不放棄的成績啊！

有神隊友跟我一起並肩作戰，互相扶持，為這個家無怨無悔的付出，雖然家有特殊兒，但我們的家庭有愛有溫度有笑容，這不就是平凡幸福的滋味嗎？

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