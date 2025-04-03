【家庭plus．運動場看台人生】參與運動 莫忘初衷

如何讓一個人參與一項運動或對任何興趣持之以恆，保護他們的初衷是至要關鍵。（資料照，記者陳逸寬攝）

文／黃俊隆

每個人參與運動的動機不全是為了獲勝，更可能純粹是興趣、好玩，如何讓一個人參與一項運動或對任何興趣持之以恆，保護他們的動機（初衷）是至要關鍵。

近日看到兩則新聞與這議題相關，內容是完全相反的對比。HBL高中籃球聯賽一直是我認為台灣最好看的籃球比賽，關鍵在於學生球員為了「一生只有一次HBL」的榮耀義無反顧、全力以赴的拚戰精神，每每輸球後，球員淚灑球場的畫面，與日本甲子園球員輸球後，邊哭邊挖沙回家紀念的場景一樣令人動容。今年南山高中在冠軍賽衛冕失利，隨後看到媒體斗大標題寫著「去年還是球隊奪冠功臣！黃瀚陞被教練點名是落敗主因 賽後哽咽發聲，哭紅了雙眼」當下驚訝萬分，不確定教練實際發言為何，但直接點名某球員、且已泣不成聲的學生是「戰犯」，極不適當。若此為真，正點出台灣運動教育，其他像是棒球等亦然，教練、學校只為成績，而輕忽保護球員對打球的興趣，以及他們未來發展的重要性。

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另一則對比的新聞標題，是關於12強賽後爆紅，在美國大學念書打球的林家正專訪，媒體標題寫著「在美國，學生身分擺在運動員前面：美式教育如何幫助林家正成為心靈捕手？」完全對比出美式學生球員的教育，與台灣運動教育完全不同之處。在運動心理學極為重要的「成就目標理論」中，為了保護運動員的參與動機，有了所謂的TARGET標靶策略，其中的recognization（認同）指出──對運動員進步給予認同及肯定；著重選手的「自我價值」。當選手失去自我價值認同，其參與動機很可能就此被減弱消滅。這正是我認為該則HBL新聞反應出的台灣運動教育隱憂所在。

輸贏不是一切，雖然可以獲勝更加開心，但每個人的初心，都不會是為了贏而參與運動。

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